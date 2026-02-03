Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 16:02
Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Шахтер. Арда Туран

Донецкий Шахтер проводит первый спарринг на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.

3 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
