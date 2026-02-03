Донецкий Шахтер проводит первый спарринг на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.

3 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах. Видео голов и обзор (обновляется)