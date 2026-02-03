Украина. Премьер лига03 февраля 2026, 16:02 |
281
0
Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции
03 февраля 2026, 16:02 |
281
0
Донецкий Шахтер проводит первый спарринг на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.
3 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Зонненхоф Гроссашпах из Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра проходит на стадионе Мардан в турецкой Анталии.
Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах. Видео голов и обзор (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 февраля 2026, 08:12 3
Президент киевлян рассказал, как в команде появился Шапаренко
Футбол | 03 февраля 2026, 13:31 0
Голкипер U-19 рассказал о подготовке к поединку Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 03.02.2026, 12:25
Футбол | 03.02.2026, 05:55
Футбол | 02.02.2026, 18:53
Комментарии 0
Популярные новости
02.02.2026, 06:42 1
02.02.2026, 07:02 14
02.02.2026, 10:33 7
03.02.2026, 07:52 2
02.02.2026, 00:07 1
02.02.2026, 08:07 31
03.02.2026, 08:35 5
02.02.2026, 16:13