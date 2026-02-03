ВИДЕО. Динамо U-19 готовится к матчу ЮЛУ против Атлетико Мадрид U-19

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
03 февраля 2026, 13:23 | Обновлено 03 февраля 2026, 13:28
Команда Павла Чередниченко работает в режиме одной тренировки в день

ФК Динамо U-19

Юношеская команда «Динамо» вышла на финишный этап подготовки к поединку Юношеской лиги УЕФА против мадридского «Атлетико».

В последнюю неделю перед игрой команда Павла Чередниченко работала в режиме одной тренировки в день.

В понедельник, 2 февраля, за два дня до матча с мадридцами, юные динамовцы провели утреннюю тренировку на поле. Во время тренировочной сессии внезапно начался сильный ливень, однако это никоим образом не повлияло на рабочий план «бело-синих».

После интенсивной разминки и растяжки начались упражнения на пасинг. Далее команда перешла к отработке завершения атак. Прямые удары и замыкание прострельных передач – немало работы было и у голкиперов. Затем подобная работа – фланговые атаки и завершение – продолжилась уже с сопротивлением защитников. В завершение игроки были разделены на две команды и посоревновались на половине поля.

В составе «Динамо» U19 к матчу Юношеской лиги УЕФА готовятся и некоторые игроки, которые начали турецкий сбор вместе с основной командой.

Во вторник, 3 февраля, состоится заключительная предыгровая тренировка динамовцев накануне поединка с мадридцами. Игра «Динамо» – «Атлетико» состоится 4 февраля, начало – в 11:00 по киевскому времени.

Фотогалерея

Динамо Киев Динамо Киев U-19 видео Атлетико Мадрид тренировка учебно-тренировочные сборы Юношеская лига УЕФА чемпионат Украины по футболу U-19 Павел Чередниченко Атлетико Мадрид U-19 Динамо - Атлетико
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
