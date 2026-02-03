ВИДЕО. Динамо U-19 готовится к матчу ЮЛУ против Атлетико Мадрид U-19
Команда Павла Чередниченко работает в режиме одной тренировки в день
Юношеская команда «Динамо» вышла на финишный этап подготовки к поединку Юношеской лиги УЕФА против мадридского «Атлетико».
В последнюю неделю перед игрой команда Павла Чередниченко работала в режиме одной тренировки в день.
В понедельник, 2 февраля, за два дня до матча с мадридцами, юные динамовцы провели утреннюю тренировку на поле. Во время тренировочной сессии внезапно начался сильный ливень, однако это никоим образом не повлияло на рабочий план «бело-синих».
После интенсивной разминки и растяжки начались упражнения на пасинг. Далее команда перешла к отработке завершения атак. Прямые удары и замыкание прострельных передач – немало работы было и у голкиперов. Затем подобная работа – фланговые атаки и завершение – продолжилась уже с сопротивлением защитников. В завершение игроки были разделены на две команды и посоревновались на половине поля.
В составе «Динамо» U19 к матчу Юношеской лиги УЕФА готовятся и некоторые игроки, которые начали турецкий сбор вместе с основной командой.
Во вторник, 3 февраля, состоится заключительная предыгровая тренировка динамовцев накануне поединка с мадридцами. Игра «Динамо» – «Атлетико» состоится 4 февраля, начало – в 11:00 по киевскому времени.
