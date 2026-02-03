Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фенербахче и Аль-Иттихад не успели совершить громкий обмен футболистами
Саудовская Аравия
03 февраля 2026, 14:14 | Обновлено 03 февраля 2026, 14:56
Фенербахче и Аль-Иттихад не успели совершить громкий обмен футболистами

Н'Голо Канте останется в чемпионате Саудовской Аравии, Юссеф Эн-Несири – в Турции

Фенербахче и Аль-Иттихад не успели совершить громкий обмен футболистами
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Турецкий «Фенербахче» и саудовский «Аль-Иттихад» не успели вовремя оформить обмен футболистами, поэтому французский полузащитник Н'Голо Канте и марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири останутся в своих клубах.

Футболист сборной Франции планировал подписать контракт на 2,5 года из клубом со Стамбула, а в обратном направлении отправился бы Эн-Несири.

«Фенербахче» опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что выполнил все обязательства вовремя, однако из-за действий «Аль-Иттихада» завершить два трансфера так и не удалось:

«Процесс трансферов Н'Голо Канте и Юсефа Эн-Несири с «Аль-Иттихад» был осуществлен нашим клубом в соответствии с планом и со всей тщательностью.

В ходе этого процесса, который продвигался по запросу нашего тренерского штаба, было достигнуто соглашение с игроками; медицинские обследования футболиста было завершено, необходимые одобрения получены.

Наш клуб выполнил все свои обязательства в необходимый срок. Документы, касающиеся регистрации трансфера, были загружены в систему правильно и полностью в установленный срок.

Однако из-за неправильного ввода соответствующей информации со стороны другого клуба, операция не могла быть завершена независимо от действий «Фенербахче». По этой причине мы попросили дополнительное время, необходимое для переговоров.

Однако, саудовский клуб не завершил операцию без без объяснений причин.

К сожалению, в результате этих событий процесс трансфера не был завершен. Мы понимаем и разделяем разочарование, которое это событие вызвало в нашей общине.

Наш клуб продолжает формирование состава с той же решимостью и дисциплиной в соответствии со спортивными целями», – сообщили в Турции.

Н'Голо Канте Юссеф Эн-Несири чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Турции по футболу Фенербахче Аль-Иттихад Джидда трансферы
Николай Тытюк Источник: ФК Фенербахче
