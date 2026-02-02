Фабрицио Романо анонсирует топ-обмен между Фенербахче и Аль-Иттихадом

«Фенербахче» готовится провести обмен Нголо Канте на Юссефа Эн-Несири. Хавбек саудовского «Аль-Иттихада» Нголо Канте находится в шаге от переезда в турецкий «Фенербахче».

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, представители клубов ведут активные дискуссии о обмене француза на форварда Юссефа Эн-Несири. Руководство «Аль-Иттихада» видит в марокканском нападающем замену Кариму Бензема, который выразил намерение уйти из команды.

По имеющейся информации, переговорный процесс уже вышел на финишную прямую.