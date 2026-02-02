Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фабрицио Романо анонсирует топ-обмен между Фенербахче и Аль-Иттихадом
Турция
02 февраля 2026, 03:51 | Обновлено 02 февраля 2026, 03:52
«Фенербахче» готовится провести обмен Нголо Канте на Юссефа Эн-Несири. Хавбек саудовского «Аль-Иттихада» Нголо Канте находится в шаге от переезда в турецкий «Фенербахче».

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, представители клубов ведут активные дискуссии о обмене француза на форварда Юссефа Эн-Несири. Руководство «Аль-Иттихада» видит в марокканском нападающем замену Кариму Бензема, который выразил намерение уйти из команды.

По имеющейся информации, переговорный процесс уже вышел на финишную прямую.

Фенербахче Н'Голо Канте Юссеф Эн-Несири Аль-Иттихад Джидда
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
