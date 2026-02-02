Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Страсбург – ПСЖ – 1:2. За что удалили Хакими? Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
Страсбург
01.02.2026 21:45 – FT 1 : 2
ПСЖ
Франция
Страсбург – ПСЖ – 1:2. За что удалили Хакими? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги 1

Страсбург – ПСЖ – 1:2. За что удалили Хакими? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 20-го тура Лиги 1 между «Страсбургом» и «ПСЖ».

Игра прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 75-й минуте парижане остались в меньшинстве из-за удаления марокканца Ашрафа Хакими. Защитник грубо сыграл против соперника при попытке отобрать мяч.

Лига 1 2025/26. 20-й тур, 1 февраля
Страсбург – ПСЖ – 1:2
Голы: Дуэ, 27 – Мейюлю, 22, Мендеш, 81
Удаление: Хакими, 75 (ПСЖ)
Нереализованный пенальти: Паничелли, 20 (Страсбург)

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ), асcист Варрен Заир-Эмри.
74’
Ашраф Хакими (ПСЖ) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Гела Дуе (Страсбург), асcист Бен Чилвелл.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Сенни Маюлу (ПСЖ), асcист Брэдли Баркола.
Страсбург Лига 1 (Франция) пенальти удаление (красная карточка) чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор Ашраф Хакими Илья Забарный Матвей Сафонов Нуну Мендеш Сенни Меюлю Хоакин Паничелли
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
