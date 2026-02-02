Страсбург – ПСЖ – 1:2. За что удалили Хакими? Видео голов и обзор матча
В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 20-го тура Лиги 1 между «Страсбургом» и «ПСЖ».
Игра прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
На 75-й минуте парижане остались в меньшинстве из-за удаления марокканца Ашрафа Хакими. Защитник грубо сыграл против соперника при попытке отобрать мяч.
Лига 1 2025/26. 20-й тур, 1 февраля
Страсбург – ПСЖ – 1:2
Голы: Дуэ, 27 – Мейюлю, 22, Мендеш, 81
Удаление: Хакими, 75 (ПСЖ)
Нереализованный пенальти: Паничелли, 20 (Страсбург)
Видеообзор матча
События матча
