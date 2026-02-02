Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 февраля 2026, 02:52 | Обновлено 02 февраля 2026, 02:53
Арбелоа раскрыл план, как в Реале получить максимум от Винисиуса

Тренер поделился мнением об игре вингера бланкос

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением об игре вингера «бланкос» Винисиуса Жуниора по окончании победной встречи 22-го тура испанской Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:1).

«Что касается Винисиуса, то мы стремимся обеспечивать ему пространство для обыгрыша оппонентов на флангах, где его действия несут наибольшую угрозу.

Он отличился великолепным забитым мячом и продолжал генерировать моменты даже в самые напряженные отрезки матча. Я удовлетворен как его личным вкладом, так и самоотдачей всего коллектива», – цитирует Арбелоа издание Marca.

Напомним, что Винисиус вывел свою команду вперед, забив гол на 15-й минуте игры.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 33 поединках мадридского клуба во всех официальных турнирах, записав на свой счет восемь точных ударов и 10 голевых пасов.

Михаил Олексиенко Источник: Marca
