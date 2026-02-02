Арбелоа раскрыл план, как в Реале получить максимум от Винисиуса

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением об игре вингера «бланкос» Винисиуса Жуниора по окончании победной встречи 22-го тура испанской Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:1).

«Что касается Винисиуса, то мы стремимся обеспечивать ему пространство для обыгрыша оппонентов на флангах, где его действия несут наибольшую угрозу.

Он отличился великолепным забитым мячом и продолжал генерировать моменты даже в самые напряженные отрезки матча. Я удовлетворен как его личным вкладом, так и самоотдачей всего коллектива», – цитирует Арбелоа издание Marca.