Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Australian Open
31 января 2026, 05:05 | Обновлено 31 января 2026, 05:07
431
0

Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде

Элизе Мертенс и Чжан Шуай одолели Анну Данилину и Александру Крунич в финале слэма

31 января 2026, 05:05 | Обновлено 31 января 2026, 05:07
431
0
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Шуай и Элизе Мертенс

31 января состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026 в женском парном разряде.

Тандем Элизе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай) в решающем поединке переиграл пару Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия).

Australian Open 2026. Пары. Финал

Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) [7] – Элизе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай) [4] – 6:7 (4:7), 4:6

По теме:
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Ноле выжил. Как это было: Джокович одолел Синнер в полуфинале AO-26
Чжан Шуай Элизе Мертенс Анна Данилина Александра Крунич Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗВЕРЕВ: Если бы взял второй сет, то с его судорогами все могло пойти иначе
Теннис | 30 января 2026, 22:37 0
ЗВЕРЕВ: Если бы взял второй сет, то с его судорогами все могло пойти иначе
ЗВЕРЕВ: Если бы взял второй сет, то с его судорогами все могло пойти иначе

Александр прокомментировал поражение Карлосу на пресс-конференции

Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Футбол | 30 января 2026, 07:59 1
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала

Украинец расхвалил голкипера королевского клуба

Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики
Футбол | 31.01.2026, 03:32
Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики
Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Футбол | 30.01.2026, 14:23
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 30.01.2026, 15:57
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57 7
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
30.01.2026, 02:02 2
Бокс
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем