Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Элизе Мертенс и Чжан Шуай одолели Анну Данилину и Александру Крунич в финале слэма
31 января состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026 в женском парном разряде.
Тандем Элизе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай) в решающем поединке переиграл пару Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия).
Australian Open 2026. Пары. Финал
Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) [7] – Элизе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай) [4] – 6:7 (4:7), 4:6
