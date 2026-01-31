Australian Open31 января 2026, 03:07 |
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча Australian Open 2026
31 января состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026 в женском одиночном разряде.
Ориентировочно в 10:30 по Киеву на центральный стадион турнира Rod Laver Arena выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5).
Это будет 15-е очное противостояние. Счет 8:6 в пользу Соболенко.
Победительница поединка выиграет трофей Australian Open.
|
