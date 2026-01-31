Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 января состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026 в женском одиночном разряде.

Ориентировочно в 10:30 по Киеву на центральный стадион турнира Rod Laver Arena выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5).

Это будет 15-е очное противостояние. Счет 8:6 в пользу Соболенко.

Победительница поединка выиграет трофей Australian Open.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА