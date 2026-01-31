Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
31 января 2026, 03:07 |
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Australian Open 2026

Коллаж Sport.ua

31 января состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2026 в женском одиночном разряде.

Ориентировочно в 10:30 по Киеву на центральный стадион турнира Rod Laver Arena выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 15-е очное противостояние. Счет 8:6 в пользу Соболенко.

Победительница поединка выиграет трофей Australian Open.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
ФОТО. Ноле выжил. Как это было: Джокович одолел Синнер в полуфинале AO-26
Расписание финальный матчей Australian Open 2026 на 31 января
Арина Соболенко Елена Рыбакина смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
