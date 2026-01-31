31 января на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Эльче встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Эльче

Команда неоднократно поднималась и раньше из Сегунды. Другое дело, что тогда все заканчивалось довольно быстрым вылетом обратно. И после этого готовился новый рывок в Ла Лигу - в 2025-м его обеспечил, с первой же попытки, Эдер Сарабия. Это при том, что принимал он футболистов, что в предыдущей темпораде тогда были только одиннадцатыми на том уровне!

Новичок поначалу смотрелся в Примере очень достойно. Первое поражение и вовсе случилось только в восьмом туре. Но, с другой стороны, после этого, с октября, получилось прибавить лишь две победы, обе в начале зимы дома, с Жироной и Райо Вальекано. А сейчас, после ничьих с Валенсией и Севильей, уступили даже борцу за выживание, Леванте - матч прошлого тура принес поражение 2-3.

Барселона

Клуб чем-то похож на своего противника, при всех оговорках. Он тоже после неудачного позапрошлого сезона сменил тренера, и добился триумфального успеха. Только этажом выше: Флик с новыми подопечными выиграл Примеру. И прибавил к этому еще и Суперкубок и Копу дель Рей.

При определенных проблемах, что все-таки проявляются, каталонцы вполне могут сохранить все свои титулы - и не забываем о Лиге чемпионов, где спокойно прошли основной раунд. В январе успели заново выиграть Суперкубок, с победой в финале мини-турнира над Реалом. И его же опережают в Примере, но из-за осечки в позапрошлом туре с Реалом Сосьедад гандикап сузился до минимума в одно очко.

Статистика личных встреч

Всего было сыграно, начиная с 2014-го года, тринадцать официальных очных поединков. И только в первом домашнем Эльче взял хотя бы ничью, проигрывая в остальных матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только нового успеха чемпиона, пусть даже на выезде. Тут рекомендуем ставить на то, что Ламин Ямаль и компания сумеют добиться победы при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,94 по линии БК betking).