30 января 2026, 23:14
ВИДЕО. Брат звезды Реала жестко ответил бойцу UFC

Семья футболиста вступилась за игрока после публичных оскорблений

Instagram. Марсель и Трент Александер-Арнольд

Брат Трента Александера-Арнольда жестко ответил бойцу UFC Пэдди Пимблетту, который вновь раскритиковал англичанина за переход в «Реал» и его неудачную адаптацию в Мадриде.

Карьера Александера-Арнольда в Испании складывается непросто: травмы не дают ему закрепиться в составе, а в СМИ уже появляются слухи, что этот сезон может стать для него единственным в футболке «сливочных». После 20 лет в системе «Ливерпуля» решение уйти в «Реал» вызвало негативную реакцию части болельщиков, а Пимблетт – уроженец Ливерпуля – открыто поддержал критику, не раз оскорбляя игрока.

После поражения Пимблетта от Джастина Гейджи в титульном бою на UFC 324 слово взял брат футболиста, Марсель Александер-Арнольд: «Тебя побил 37-летний – вот это заслуженная кара. Ты грел перчатки Гейджи своим лицом. Вернись, когда возьмёшь чемпионский пояс. Мы все знаем, что ты не пройдешь ни Илию, ни Гейджи, ни Армана».

С момента перехода в «Реал» Трент провел 11 матчей и отдал одну голевую передачу. Сейчас он восстанавливается после травмы бедра и, как ожидается, вернется на поле в следующем месяце.

