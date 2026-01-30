Представители Серии А – «Лацио» и «Дженоа» – встретились в пятницу, 30 января, в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Местом проведения поединка стал стадион «Stadio Olimpico» в Риме. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

На 75-й минуте гости сравняли счет благодаря удару португальского нападающего Витиньи, который первым оказался на мяче в штрафной соперника и расстрелял вратаря Бейлов.

Стоит отметить, что украинский полузащитник Руслан Малиновский в этом эпизоде мог забить прямым ударом с углового, но голкипер «Лацио» сумел вытащить мяч из линии ворот.

Как оказалось ненадолго и Витинья все-таки восстановил паритет.

ВИДЕО. Что это было? Малиновский мог забить прямым ударом с углового