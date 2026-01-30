Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Что это было? Малиновский мог забить прямым ударом с углового
Италия
30 января 2026, 23:31 | Обновлено 30 января 2026, 23:43
На 75-й минуте гости сравняли счет благодаря удару португальского нападающего Витиньи

Getty Images/Global Images Ukraine

Представители Серии А – «Лацио» и «Дженоа» – встретились в пятницу, 30 января, в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Местом проведения поединка стал стадион «Stadio Olimpico» в Риме. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 75-й минуте гости сравняли счет благодаря удару португальского нападающего Витиньи, который первым оказался на мяче в штрафной соперника и расстрелял вратаря Бейлов.

Стоит отметить, что украинский полузащитник Руслан Малиновский в этом эпизоде мог забить прямым ударом с углового, но голкипер «Лацио» сумел вытащить мяч из линии ворот.

Как оказалось ненадолго и Витинья все-таки восстановил паритет.

По теме:
Лацио – Дженоа – 3:2. Как забили на 90+8? Видео голов и обзор матча
Дженоа уступил Лацио из-за гола на 90+8, Малиновский реализовал пенальти
Германия едва не упустила победу. На Евро-2026 состоялись полуфиналы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
