Юрген Клопп вернется в бывший клуб

Немецкий тренер примет участие в благотворительном матче «Ливерпуля»

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Юрген Клопп впервые после прощания с «Ливерпулем» снова появится на «Энфилде».

Немецкий специалист войдет в тренерский штаб команды легенд «красных» в благотворительном матче против легенд дортмундской «Боруссии», который состоится 28 марта.

Главным тренером будет Стивен Джеррард, а вместе с Клоппом будет работать Кенни Далглиш.

Все собранные средства пойдут в фонд LFC Foundation. Сейчас Клопп работает в системе Red Bull, но остается почетным послом благотворительных проектов «Ливерпуля».

Юрген Клопп Ливерпуль товарищеские матчи
Дмитрий Олийченко Источник: Liverpool Echo
