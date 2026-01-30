Юрген Клопп вернется в бывший клуб

Юрген Клопп впервые после прощания с «Ливерпулем» снова появится на «Энфилде».

Немецкий специалист войдет в тренерский штаб команды легенд «красных» в благотворительном матче против легенд дортмундской «Боруссии», который состоится 28 марта.

Главным тренером будет Стивен Джеррард, а вместе с Клоппом будет работать Кенни Далглиш.

Все собранные средства пойдут в фонд LFC Foundation. Сейчас Клопп работает в системе Red Bull, но остается почетным послом благотворительных проектов «Ливерпуля».