Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Испания
12 января 2026, 23:02 |
1103
3

У Юргена есть определенные условия

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Поражение в финале Суперкубка запустило цепь радикальных решений в мадридском «Реале».

После отставки Хаби Алонсо клуб временно доверил команду Альваро Арбелоа, однако в руководстве уже работают над долгосрочным вариантом. Главным кандидатом на пост тренера называют Юргена Клоппа – фаворита Флорентино Переса.

По информации испанских СМИ, немец готов возглавить «сливочных» только при условии полного контроля над проектом: он требует нескольких ключевых подписаний и болезненных прощаний, в частности с Винисиусом и Дани Себальосом.

В Мадриде осознают риск, но считают, что только такая перестройка вернет клубу европейское величие.

Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка Ла Лига назначение тренера Юрген Клопп
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
Falko
Чергове інформаційне сміття. 
Winner21
Недавно были посланы Челси, а теперь нужно отправить по тому же адресу Реал и заодно спирт.юа в лице клоуна Олійченко, которому реально нужно завязывать публиковать свои глюки
Artem_Ponomar
Думаю що не все так просто, Клопп на контракті в Ред Булл, так просто він не може покинути свою посаду 
