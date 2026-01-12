Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ

Поражение в финале Суперкубка запустило цепь радикальных решений в мадридском «Реале».

После отставки Хаби Алонсо клуб временно доверил команду Альваро Арбелоа, однако в руководстве уже работают над долгосрочным вариантом. Главным кандидатом на пост тренера называют Юргена Клоппа – фаворита Флорентино Переса.

По информации испанских СМИ, немец готов возглавить «сливочных» только при условии полного контроля над проектом: он требует нескольких ключевых подписаний и болезненных прощаний, в частности с Винисиусом и Дани Себальосом.

В Мадриде осознают риск, но считают, что только такая перестройка вернет клубу европейское величие.