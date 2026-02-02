Стали известны соперники Шахтера в первых зимних спаррингах в Турции
Оппонентами будут немецкий Зонненхоф Гросашпах и латвийская Рига
Стали известны соперники донецкого Шахтера в первых спаррингах на сборах в Турции.
3 февраля Шахтер проведет контрольный матч с представителем региональной лиги Германии Зонненхоф Гроссашпах.
Эта товарищеская игра состоится в турецкой Анталии, матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
5 февраля оранжево-черные встретятся с чемпионом Латвии – командой Рига. Поединок стартует в 16:00.
Трансляция всех товарищеских матчей оранжево-черных на сборах доступна на YouTube-канале Шахтера.
ФОТО. Первые зимние спарринги донецкого Шахтера
