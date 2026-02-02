Сестры Киченок сыграют в одной паре в Абу-Даби. Кто напарница Ястремской?

Три украинские теннисистки – Людмила Киченок, Надежда Киченок и Даяна Ястремская – сыграют в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Сестры Киченок выступят в одной паре. В 2026 году Людмила и Надежда вместе сыграли на пятисотнике в Брисбене, где дошли до полуфинала. На старте соревнований в Абу-Даби Киченок поборются против вторых сеяных Кристины Букшы (Испания) и Чжан Шуай (Китай). Встреча состоится 3 февраля.

Ястремская заявилась вместе с представительницей Сербии Теодорой Костович. Даяна и Теодора получили wild card от организаторов. В первом круге турнира им будет противостоять дуэт Екатерина Александрова / Майя Джойнт (Австралия). Ранее Ястремская никогда не играла вместе с Костович, впрочем как и Джойнт с Александровой.

Даяна 2 февраля проведет поединок 1/16 финала одиночного разряда против Беатрис Хаддад Майи (стар ориентировочно в 13:45). А уже приблизительно в 16:30 Ястремской предстоит парная игра.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА В АБУ-ДАБИ