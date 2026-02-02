Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сестры Киченок сыграют в одной паре в Абу-Даби. Кто напарница Ястремской?
WTA
02 февраля 2026, 13:32 |
151
0

Сестры Киченок сыграют в одной паре в Абу-Даби. Кто напарница Ястремской?

Даяна в парном разряде пятисотника выступит вместе с Теодорой Костович

02 февраля 2026, 13:32 |
151
0
Сестры Киченок сыграют в одной паре в Абу-Даби. Кто напарница Ястремской?
Instagram. Сестры Киченок

Три украинские теннисистки – Людмила Киченок, Надежда Киченок и Даяна Ястремская – сыграют в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Сестры Киченок выступят в одной паре. В 2026 году Людмила и Надежда вместе сыграли на пятисотнике в Брисбене, где дошли до полуфинала. На старте соревнований в Абу-Даби Киченок поборются против вторых сеяных Кристины Букшы (Испания) и Чжан Шуай (Китай). Встреча состоится 3 февраля.

Ястремская заявилась вместе с представительницей Сербии Теодорой Костович. Даяна и Теодора получили wild card от организаторов. В первом круге турнира им будет противостоять дуэт Екатерина Александрова / Майя Джойнт (Австралия). Ранее Ястремская никогда не играла вместе с Костович, впрочем как и Джойнт с Александровой.

Даяна 2 февраля проведет поединок 1/16 финала одиночного разряда против Беатрис Хаддад Майи (стар ориентировочно в 13:45). А уже приблизительно в 16:30 Ястремской предстоит парная игра.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА В АБУ-ДАБИ

По теме:
Даяна Ястремская – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Как выглядит рейтинг WTA после Aus Open? Свитолина вернулась в топ-10!
Ястремская получила соперницу в 1/16 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби
Теодора Костович Даяна Ястремская Екатерина Александрова Майя Джойнт Кристина Букша Чжан Шуай Людмила Киченок Надежда Киченок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Футбол | 02 февраля 2026, 14:01 3
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ

Владиславом интересуется Вулверхэмптон

Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Футбол | 02 февраля 2026, 08:07 22
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»

Известный тренер раскритиковал Ваната

Непростой дебют. Олейникова вырвала победу в первом круге WTA 250 в Румынии
Теннис | 02.02.2026, 00:25
Непростой дебют. Олейникова вырвала победу в первом круге WTA 250 в Румынии
Непростой дебют. Олейникова вырвала победу в первом круге WTA 250 в Румынии
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
Футбол | 01.02.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Зинченко
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 02.02.2026, 07:42
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
31.01.2026, 17:20 2
Теннис
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
01.02.2026, 07:47 11
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 4
Футбол
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем