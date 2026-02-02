Предлагают выгодный контракт. Клуб Чемпионшипа хочет пригласить Мареску

«Лестер» ищет нового главного тренера после решения уволить Марти Сифуэнтеса и обратился к Энцо Мареске, сообщает Daily Mirror.

«Лисы» неудачно проводят сезон в Чемпионшипе после вылета из АПЛ в прошлом розыгрыше. Сейчас они занимают 16-е место в таблице, отставая от зоны плей-офф на 9 очков.

Чтобы исправить ситуацию, «Лестер» уже обратился к бывшему наставнику команды Энцо Мареске, который недавно был уволен из «Челси». Итальянец возглавлял команду в сезоне 2024/2025 и вернул ее в Премьер-лигу.

После отставки Сифуэнтеса «лисы» назначили Энди Кинга исполняющим обязанности тренера, но хотели бы пригласить Мареску до конца сезона на краткосрочный контракт.

В «Лестере» хорошо знают, что 45-летний специалист пользуется большим авторитетом. Именно поэтому клуб не рассматривает варианты на долгосрочный период, предложив Мареске выгодный контракт, построенный на бонусах.

«Лисы» надеются на положительный ответ и хотят вмешаться в борьбу за повышение в классе.