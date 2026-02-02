Верес и Иберия 1999 сыграют товарищеский матч. Стартовые составы

«Верес» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 2 февраля, подопечные Олега Шандрука проведут контрольный матч с клубом «Иберия 1999» из Грузии.

Чемпионат Грузии проводится по системе весна-осень. В 2025 году «Иберия 1999» стала чемпионом. Команда опередила «Дилу» на два очка.

«Верес» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел четыре контрольных матча. Команда Олега Шандрука сыграла вничью с польской «Краковией», со счетом 3:4 уступила чешскому «Богемиансу 1905» и обыграла ФК «Азия» из Кыргызстана со счетом 2:0. В предыдущем контрольном матче «Верес» со счетом 0:1 проиграл косовскому клубу «Дукаджини».

Товарищеский матч. Белек, Турция. 2 февраля, 14:30

«Верес» (Украина) – «Иберия 1999» (Грузия)