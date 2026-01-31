МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал уход хорватского вратаря Доминика Ливаковича, который вернулся в загребское «Динамо». Наставник подчеркнул, что в клубе не возникало никаких конфликтов с голкипером.

«У нас не было с ним никаких проблем. Сложность возникла в момент, когда команда потеряла Крапивцова и у нас не было другого вратаря, ведь было ощущение, что с Гассанигой что-то может случиться. Но сейчас ситуация другая. Ливакович не был для нас проблемой, просто лучшим вариантом для него было уйти из клуба.

Он не чувствовал себя счастливым в команде, поэтому трансфер стал правильным решением для обеих сторон», – сказал Мичел.