  МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
31 января 2026, 22:53
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»

Испанский тренер – об уходе Ливаковича

31 января 2026, 22:53
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал уход хорватского вратаря Доминика Ливаковича, который вернулся в загребское «Динамо». Наставник подчеркнул, что в клубе не возникало никаких конфликтов с голкипером.

«У нас не было с ним никаких проблем. Сложность возникла в момент, когда команда потеряла Крапивцова и у нас не было другого вратаря, ведь было ощущение, что с Гассанигой что-то может случиться. Но сейчас ситуация другая. Ливакович не был для нас проблемой, просто лучшим вариантом для него было уйти из клуба.

Он не чувствовал себя счастливым в команде, поэтому трансфер стал правильным решением для обеих сторон», – сказал Мичел.

