МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Испанский тренер – об уходе Ливаковича
Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал уход хорватского вратаря Доминика Ливаковича, который вернулся в загребское «Динамо». Наставник подчеркнул, что в клубе не возникало никаких конфликтов с голкипером.
«У нас не было с ним никаких проблем. Сложность возникла в момент, когда команда потеряла Крапивцова и у нас не было другого вратаря, ведь было ощущение, что с Гассанигой что-то может случиться. Но сейчас ситуация другая. Ливакович не был для нас проблемой, просто лучшим вариантом для него было уйти из клуба.
Он не чувствовал себя счастливым в команде, поэтому трансфер стал правильным решением для обеих сторон», – сказал Мичел.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К штабу Костюка присоединился Малицкий
Многоопытный наставник поспешил успокоить своих почитателей