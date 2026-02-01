31 января 2026 года «Челси» и «Вест Хэм» сыграли матч 24-го тура АПЛ.

Поединок на «Стэмфорд Бридж» завершился победой хозяев – 3:2.

Хозяева поля проиграли первый матч со счетом 0:2, но во второй половине встречи сумели вырвать победу благодаря голам Педро, Кукурельи и Фернандеса.

В компенсированное время игры между командами произошла стычка.

Английская Премьер-лига. 24-й тур, 31 января

Челси – Вест Хэм – 3:2

Голы: Педро, 57, Кукурелья, 70, Энцо, 90+2 – Боуэн, 7, Саммервилл, 36

Удаление: Тодибо, 90+11

Видеообзор