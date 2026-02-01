Челси – Вест Хэм – 3:2. Невероятный камбек. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
31 января 2026 года «Челси» и «Вест Хэм» сыграли матч 24-го тура АПЛ.
Поединок на «Стэмфорд Бридж» завершился победой хозяев – 3:2.
Хозяева поля проиграли первый матч со счетом 0:2, но во второй половине встречи сумели вырвать победу благодаря голам Педро, Кукурельи и Фернандеса.
В компенсированное время игры между командами произошла стычка.
Английская Премьер-лига. 24-й тур, 31 января
Челси – Вест Хэм – 3:2
Голы: Педро, 57, Кукурелья, 70, Энцо, 90+2 – Боуэн, 7, Саммервилл, 36
Удаление: Тодибо, 90+11
Видеообзор
