Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент клуба УПЛ: «ТЦК – это лучшие люди, которые есть в Украине»
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 00:20 |
126
1

Президент клуба УПЛ: «ТЦК – это лучшие люди, которые есть в Украине»

Надеин расхвалил центры комплектования

01 февраля 2026, 00:20 |
126
1 Comments
Президент клуба УПЛ: «ТЦК – это лучшие люди, которые есть в Украине»
НК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин поделился мыслями о бронировании в клубе, мобилизации и роли ТЦК во время войны. По его словам, сейчас избежать службы практически невозможно, и это справедливый подход.

«Сейчас ситуация такая: ничего ты не сделаешь, никому не позвонишь. Сразу на распределительный – и на полигон. И это правильно. А как иначе? Рано или поздно нам всем придется воевать, война еще надолго.

Мы все должны стоять за ТЦК. Потому что тему против них в СМИ разгоняют москали. ТЦК – это лучшие люди, которые сегодня есть в стране», – сказал Иван Надеин.

По теме:
Источник: Легионер клуба УПЛ готов к бойкоту
Склоним головы. Чемпион мира, член Книги рекордов погиб на Донетчине
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Верес Ровно Иван Надеин российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Теннис | 31 января 2026, 22:05 8
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open

Решающий поединок мейджора состоится 1 февраля и начнется в 10:30 по Киеву

Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Футбол | 31 января 2026, 23:31 0
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины

Тренер не будет вызывать вингера Динамо

Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Футбол | 31.01.2026, 07:32
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Бокс | 31.01.2026, 03:22
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Теннис | 31.01.2026, 13:05
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
XNDA
Выродочная гнида!
Ответить
0
Популярные новости
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
30.01.2026, 03:17 4
Футбол
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
30.01.2026, 13:29
Теннис
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
30.01.2026, 14:23 1
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
30.01.2026, 17:08 5
Теннис
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
Трубин заговорил о Куртуа после безумного гола в ворота Реала
30.01.2026, 07:59 1
Футбол
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 17
Футбол
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
30.01.2026, 02:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем