Президент клуба УПЛ: «ТЦК – это лучшие люди, которые есть в Украине»

Президент «Вереса» Иван Надеин поделился мыслями о бронировании в клубе, мобилизации и роли ТЦК во время войны. По его словам, сейчас избежать службы практически невозможно, и это справедливый подход.

«Сейчас ситуация такая: ничего ты не сделаешь, никому не позвонишь. Сразу на распределительный – и на полигон. И это правильно. А как иначе? Рано или поздно нам всем придется воевать, война еще надолго.

Мы все должны стоять за ТЦК. Потому что тему против них в СМИ разгоняют москали. ТЦК – это лучшие люди, которые сегодня есть в стране», – сказал Иван Надеин.