31 января 2026 года «Ливерпуль» и «Ньюкасл» сыграли матч 24-го тура АПЛ.

Поединок на «Энфилд» завершился победой хозяев – 4:1.

Голевую передачу в этом матче отдал звездный египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах – для него этот ассист стал 6-м в сезоне, также на его счету 6 голов.

Английская Премьер-лига. 24-й тур, 31 января

Ливерпуль – Ньюкасл – 4:1

Голы: Экитике, 41, 43, Вирц, 67, Конате, 90+3 – Гордон, 36

