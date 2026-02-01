Англия01 февраля 2026, 03:15 |
11
0
Ливерпуль – Ньюкасл – 4:1. Ассист Салаха. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
01 февраля 2026, 03:15 |
11
0
31 января 2026 года «Ливерпуль» и «Ньюкасл» сыграли матч 24-го тура АПЛ.
Поединок на «Энфилд» завершился победой хозяев – 4:1.
Голевую передачу в этом матче отдал звездный египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах – для него этот ассист стал 6-м в сезоне, также на его счету 6 голов.
Английская Премьер-лига. 24-й тур, 31 января
Ливерпуль – Ньюкасл – 4:1
Голы: Экитике, 41, 43, Вирц, 67, Конате, 90+3 – Гордон, 36
Видеообзор
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Ливерпуль), асcист Мохамед Салах.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Милош Керкез.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Флориан Вирц.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
