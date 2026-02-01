Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Ньюкасл – 4:1. Ассист Салаха. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ливерпуль
31.01.2026 22:00 – FT 4 : 1
Ньюкасл
Англия
01 февраля 2026, 03:15 |
11
0

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

01 февраля 2026, 03:15 |
11
0
Getty Images/Global Images Ukraine

31 января 2026 года «Ливерпуль» и «Ньюкасл» сыграли матч 24-го тура АПЛ.

Поединок на «Энфилд» завершился победой хозяев – 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голевую передачу в этом матче отдал звездный египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах – для него этот ассист стал 6-м в сезоне, также на его счету 6 голов.

Английская Премьер-лига. 24-й тур, 31 января
Ливерпуль – Ньюкасл – 4:1
Голы: Экитике, 41, 43, Вирц, 67, Конате, 90+3 – Гордон, 36

Видеообзор

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Ливерпуль), асcист Мохамед Салах.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Милош Керкез.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Флориан Вирц.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
Дмитрий Вус
