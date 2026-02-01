Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Игрок Ливерпуля расплакался после забитого гола. Умер его отец
Англия
01 февраля 2026, 03:28 | Обновлено 01 февраля 2026, 03:31
18
0

ФОТО. Игрок Ливерпуля расплакался после забитого гола. Умер его отец

Ибраима Конате дал волю эмоциям

01 февраля 2026, 03:28 | Обновлено 01 февраля 2026, 03:31
18
0
ФОТО. Игрок Ливерпуля расплакался после забитого гола. Умер его отец
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате не смог сдержать слез после того, как забил гол на последних секундах матча 24-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).

Игрок накануне матча получил ужасную весть – скончался его отец.

После забитого мяча Конате пытался не показывать своих эмоций, но душевная боль взяла верх, и он пустил слезу.

В этом сезоне защитник уже отыграл 31 поединок, в которых забил два мяча и заработал шесть желтых карточек.

ФОТО. Игрок Ливерпуля расплакался после забитого гола. Умер его отец

По теме:
Ливерпуль – Ньюкасл – 4:1. Ассист Салаха. Видео голов и обзор матча
Челси – Вест Хэм – 3:2. Невероятный камбек. Видео голов и обзор матча
Брайтон – Эвертон – 1:1. Вырванная ничья на 90+7. Видео голов и обзор
Ибраима Конате Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига фото
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Футзал | 31 января 2026, 21:50 8
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026

Хорватия одержала победу со счетом 3:0

Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Теннис | 31 января 2026, 13:05 71
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026

Елена выстояла против первой ракетки мира и завоевала трофей в Мельбурне

Киевское Динамо пригласило нового тренера
Футбол | 31.01.2026, 08:03
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Футбол | 31.01.2026, 13:52
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
ВИДЕО. Разгром Монако и гол Фати, утраченная победа Марселя за 10 минут
Футбол | 01.02.2026, 01:27
ВИДЕО. Разгром Монако и гол Фати, утраченная победа Марселя за 10 минут
ВИДЕО. Разгром Монако и гол Фати, утраченная победа Марселя за 10 минут
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 34
Теннис
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2026, 06:23
Футбол
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
30.01.2026, 02:02 2
Бокс
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
30.01.2026, 17:08 6
Теннис
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 18
Футбол
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 48
Футбол
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
30.01.2026, 03:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем