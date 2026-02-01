ФОТО. Игрок Ливерпуля расплакался после забитого гола. Умер его отец
Ибраима Конате дал волю эмоциям
Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате не смог сдержать слез после того, как забил гол на последних секундах матча 24-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).
Игрок накануне матча получил ужасную весть – скончался его отец.
После забитого мяча Конате пытался не показывать своих эмоций, но душевная боль взяла верх, и он пустил слезу.
В этом сезоне защитник уже отыграл 31 поединок, в которых забил два мяча и заработал шесть желтых карточек.
Konaté scored in his first game back in the Liverpool lineup since his father passed away.— ESPN FC (@ESPNFC) January 31, 2026
He was in tears as all his teammates celebrated with him and even Alisson ran across the pitch to join in 🥹 pic.twitter.com/dNIXUvxexf
A week ago, Konaté’s father passed away. Today, he scored and couldn’t hold back his emotions 🥹— 433 (@433) January 31, 2026
All his teammates hugged him, and even Alisson ran all the way over to give him a hug 🫂
We’re with you, Ibou ❤️🙏 pic.twitter.com/B7R6aceRoW
