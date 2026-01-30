Киевское «Динамо» пригласило нового тренера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 21:22 |
2199
0

Киевское «Динамо» продолжает укреплять тренерский штаб во время зимней паузы.

По информации журналиста Владимира Зверова, к команде Игоря Костюка присоединился новый тренер-аналитик Владимир Малицкий. Специалист будет отвечать за анализ соперников и работу с индивидуальными показателями футболистов. Ранее Малицкий работал в системе «Буковины», а также в академии «Полесья».

По имеющимся данным, он уже приступил к работе в структуре «бело-синих», став очередным кадровым усилением штаба столичного клуба.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Профутбол Digital
