Киевское «Динамо» пригласило нового тренера

Киевское «Динамо» продолжает укреплять тренерский штаб во время зимней паузы.

По информации журналиста Владимира Зверова, к команде Игоря Костюка присоединился новый тренер-аналитик Владимир Малицкий. Специалист будет отвечать за анализ соперников и работу с индивидуальными показателями футболистов. Ранее Малицкий работал в системе «Буковины», а также в академии «Полесья».

По имеющимся данным, он уже приступил к работе в структуре «бело-синих», став очередным кадровым усилением штаба столичного клуба.