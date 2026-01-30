Украина. Премьер лига30 января 2026, 21:22 |
Киевское «Динамо» пригласило нового тренера
К штабу Костюка присоединился Малицкий
30 января 2026, 21:22 |
Киевское «Динамо» продолжает укреплять тренерский штаб во время зимней паузы.
По информации журналиста Владимира Зверова, к команде Игоря Костюка присоединился новый тренер-аналитик Владимир Малицкий. Специалист будет отвечать за анализ соперников и работу с индивидуальными показателями футболистов. Ранее Малицкий работал в системе «Буковины», а также в академии «Полесья».
По имеющимся данным, он уже приступил к работе в структуре «бело-синих», став очередным кадровым усилением штаба столичного клуба.
