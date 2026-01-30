Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева сыграет в квалификации WTA 500 в Абу-Даби. Известна соперница
WTA
30 января 2026, 21:02 |
87
0

Юлия сыграет против Сонай Картал в первом раунде отбора пятисотника в ОАЭ

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В первом раунде отбора украинка сыграет против представительницы Великобритании Сонай Картал (WTA 66).

Поединок состоится 31 января и начнется в 09:00 по Киеву. Победительница противостояния в финале встретится либо с Присциллой Хон (Австралия, WTA 121), либо с Александрой Саснович (WTA 104).

В прошлом году Юлия также выступила на кортах Абу-Даби и проиграла в первом круге отбора Маккартни Кесслер.

Матчи основной сетки в Абу-Даби пройдут с 1 по 7 февраля.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
