Стародубцева сыграет в квалификации WTA 500 в Абу-Даби. Известна соперница

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В первом раунде отбора украинка сыграет против представительницы Великобритании Сонай Картал (WTA 66).

Поединок состоится 31 января и начнется в 09:00 по Киеву. Победительница противостояния в финале встретится либо с Присциллой Хон (Австралия, WTA 121), либо с Александрой Саснович (WTA 104).

В прошлом году Юлия также выступила на кортах Абу-Даби и проиграла в первом круге отбора Маккартни Кесслер.

Матчи основной сетки в Абу-Даби пройдут с 1 по 7 февраля.