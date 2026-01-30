Стародубцева сыграет в квалификации WTA 500 в Абу-Даби. Известна соперница
Юлия сыграет против Сонай Картал в первом раунде отбора пятисотника в ОАЭ
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.
В первом раунде отбора украинка сыграет против представительницы Великобритании Сонай Картал (WTA 66).
Поединок состоится 31 января и начнется в 09:00 по Киеву. Победительница противостояния в финале встретится либо с Присциллой Хон (Австралия, WTA 121), либо с Александрой Саснович (WTA 104).
В прошлом году Юлия также выступила на кортах Абу-Даби и проиграла в первом круге отбора Маккартни Кесслер.
Матчи основной сетки в Абу-Даби пройдут с 1 по 7 февраля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец расхвалил голкипера королевского клуба
Жозе ведет переговоры с бывшим клубом