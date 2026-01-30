40-летний легендарный португальский форвард Криштиану Роналду забил 961-й гол в карьере.

30 января КриРо отличился в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025 между командами Аль-Холуд и Аль-Наср.

Роналду забил на 47-й минуте встречи и сделал счет 1:0 в пользу Аль-Наср. На 53-й Мохамед Симакан увеличил преимущество гостей.

Для Криштиану этот гол стал 17-м в текущем сезоне национального первенства. В его активе также один ассист.

Аль-Холуд и Аль-Наср начали встречу 30 января в 19:30 по Киеву на стадионе Аль-Хазем в городе Ар-Расс.

❗️ ВИДЕО. В пустые ворота: как Роналду забил 961-й гол в карьере