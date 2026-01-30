ВИДЕО. В пустые ворота: как Роналду забил 961-й гол в карьере
Криштиану отличился в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Холуд – Аль-Наср
40-летний легендарный португальский форвард Криштиану Роналду забил 961-й гол в карьере.
30 января КриРо отличился в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025 между командами Аль-Холуд и Аль-Наср.
Роналду забил на 47-й минуте встречи и сделал счет 1:0 в пользу Аль-Наср. На 53-й Мохамед Симакан увеличил преимущество гостей.
Для Криштиану этот гол стал 17-м в текущем сезоне национального первенства. В его активе также один ассист.
Аль-Холуд и Аль-Наср начали встречу 30 января в 19:30 по Киеву на стадионе Аль-Хазем в городе Ар-Расс.
❗️ ВИДЕО. В пустые ворота: как Роналду забил 961-й гол в карьере
