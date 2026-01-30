Лацио – Дженоа. Малиновский в старте. Видео голов и обзор (обновляется)
Команды встретились на «Stadio Olimpico» 30 января в матче 23-го тура чемпионата Италии
Представители Серии А – «Лацио» и «Дженоа» – встретились в пятницу, 30 января, в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Местом проведения поединка стал стадион «Stadio Olimpico» в Риме. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
«Дженоа» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 балла. «Лацио» разместился на девятой позиции, набрав 29 очков.
В предыдущем туре Руслан Малиновский и Ко одолели на домашней арене «Болонью» (3:2), а «Лацио» сыграл вничью в противостоянии с «Лечче» – 0:0.
Итальянская Серия А, 23-й тур. 30 января
Лацио – Дженоа – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
