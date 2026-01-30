Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лацио – Дженоа. Малиновский в старте. Видео голов и обзор (обновляется)
Италия
30 января 2026, 22:31 |
75
0

Лацио – Дженоа. Малиновский в старте. Видео голов и обзор (обновляется)

Команды встретились на «Stadio Olimpico» 30 января в матче 23-го тура чемпионата Италии

Лацио – Дженоа. Малиновский в старте. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Представители Серии А – «Лацио» и «Дженоа» – встретились в пятницу, 30 января, в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Местом проведения поединка стал стадион «Stadio Olimpico» в Риме. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Дженоа» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 балла. «Лацио» разместился на девятой позиции, набрав 29 очков.

В предыдущем туре Руслан Малиновский и Ко одолели на домашней арене «Болонью» (3:2), а «Лацио» сыграл вничью в противостоянии с «Лечче» – 0:0.

Итальянская Серия А, 23-й тур. 30 января

Лацио Дженоа 0:0 (обновляется)

Видео голов:

По теме:
ВИДЕО. В пустые ворота: как Роналду забил 961-й гол в карьере
Где Малиновский? Лацио и Дженоа выбрали стартовые составы на матч Серии А
Анонс 23-го тура итальянской Серии А: давайте повтор прошлого тура!
чемпионат Италии по футболу Серия A Лацио Лацио - Дженоа Дженоа Руслан Малиновский видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
