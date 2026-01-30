Лацио – Дженоа. Малиновский в старте. Видео голов и обзор (обновляется)

Представители Серии А – «Лацио» и «Дженоа» – встретились в пятницу, 30 января, в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Местом проведения поединка стал стадион «Stadio Olimpico» в Риме. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Дженоа» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 балла. «Лацио» разместился на девятой позиции, набрав 29 очков.

В предыдущем туре Руслан Малиновский и Ко одолели на домашней арене «Болонью» (3:2), а «Лацио» сыграл вничью в противостоянии с «Лечче» – 0:0.

Итальянская Серия А, 23-й тур. 30 января

Лацио – Дженоа – 0:0 (обновляется)

Видео голов: