В Минобороны выступили с заявлением после гола Трубина в ворота Реала

Украинский вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин покорил сердца фанатов, забив редкий гол в компенсированное время матча Лиги чемпионов против «Реала» (4:2).

Даже Минобороны Украины отметило его поступок в комментарии к посту Трубина в Инстаграме.

«Трубин продемонстрировал характер украинцев – бороться до конца. Поздравляем и благодарим», – говорится в обращении ведомства.

Трубин своим голом вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов и стал первым вратарем в истории турнира, который забил «Реалу».