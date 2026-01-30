Испания30 января 2026, 22:42 |
1077
0
В Минобороны выступили с заявлением после гола Трубина в ворота Реала
Украинец шокировал мадридцев в Лиге чемпионов
Украинский вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин покорил сердца фанатов, забив редкий гол в компенсированное время матча Лиги чемпионов против «Реала» (4:2).
Даже Минобороны Украины отметило его поступок в комментарии к посту Трубина в Инстаграме.
«Трубин продемонстрировал характер украинцев – бороться до конца. Поздравляем и благодарим», – говорится в обращении ведомства.
Трубин своим голом вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов и стал первым вратарем в истории турнира, который забил «Реалу».
