Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 января 2026, 22:42 |
В Минобороны выступили с заявлением после гола Трубина в ворота Реала

Украинец шокировал мадридцев в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин покорил сердца фанатов, забив редкий гол в компенсированное время матча Лиги чемпионов против «Реала» (4:2).

Даже Минобороны Украины отметило его поступок в комментарии к посту Трубина в Инстаграме.

«Трубин продемонстрировал характер украинцев – бороться до конца. Поздравляем и благодарим», – говорится в обращении ведомства.

Трубин своим голом вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов и стал первым вратарем в истории турнира, который забил «Реалу».

По теме:
ВИДЕО. Брат звезды Реала жестко ответил бойцу UFC
Известный эксперт спрогнозировал, сможет ли Бенфика обыграть Реал в ЛЧ
УЕФА опубликовал календарь 1/16 финала ЛЧ. Когда Трубин сыграет с Реалом?
Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
