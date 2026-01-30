Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Малиновский снова забил в Серии А. Сколько уже голов имеет в своем активе?
Италия
Малиновский снова забил в Серии А. Сколько уже голов имеет в своем активе?

Вспомним лучших украинских бомбардиров Серии А и топ-5 лиг вообще

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил 31-й гол в Серии А.

Произошло это в матче 23-го тура, в котором грифоны на выезде играют против Лацио. Малиновский реализовал пенальти на 67-й минуте.

Лучшие украинские бомбардиры в истории Серии А:

  • 127 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 31 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 8 – Дженоа)
  • 15 – Артем Довбик (Рома)

Если рассмотреть лучших украинских бомбардиров в топ-5 лигах, то Малиновский (32) отстает теперь от третьего места, которое занимает Артем Довбик (39), на 7 голов.

Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов

  • 136 – Андрей Шевченко (127 – Милан, 9 – Челси)
  • 53 – Андрей Воронин (32 – Байер, 11 – Герта, 5 – Ливерпуль, 4 – Кельн, 1 – Боруссия Менхенгладбах)
  • 39 – Артем Довбик (24 – Жирона, 15 – Рома)
  • 32 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 8 – Дженоа, 1 – Марсель)

ВИДЕО. Малиновский реализовал пенальти за Дженоа в ворота Лацио

По теме:
Лацио – Дженоа – 3:2. Как забили на 90+8? Видео голов и обзор матча
Дженоа уступил Лацио из-за гола на 90+8, Малиновский реализовал пенальти
ВИДЕО. Что это было? Малиновский мог забить прямым ударом с углового
Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу статистика Андрей Шевченко Артем Довбик Андрей Воронин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
