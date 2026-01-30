Малиновский снова забил в Серии А. Сколько уже голов имеет в своем активе?

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил 31-й гол в Серии А.

Произошло это в матче 23-го тура, в котором грифоны на выезде играют против Лацио. Малиновский реализовал пенальти на 67-й минуте.

Лучшие украинские бомбардиры в истории Серии А:

127 – Андрей Шевченко (Милан)

31 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 8 – Дженоа)

15 – Артем Довбик (Рома)

Если рассмотреть лучших украинских бомбардиров в топ-5 лигах, то Малиновский (32) отстает теперь от третьего места, которое занимает Артем Довбик (39), на 7 голов.

Лучшие украинские бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов

136 – Андрей Шевченко (127 – Милан, 9 – Челси)

53 – Андрей Воронин (32 – Байер, 11 – Герта, 5 – Ливерпуль, 4 – Кельн, 1 – Боруссия Менхенгладбах)

39 – Артем Довбик (24 – Жирона, 15 – Рома)

32 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 8 – Дженоа, 1 – Марсель)

ВИДЕО. Малиновский реализовал пенальти за Дженоа в ворота Лацио