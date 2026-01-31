Представители Серии А – «Лацио» и «Дженоа» – встретились в пятницу, 30 января, в матче 23-го тура чемпионата Италии. Местом проведения поединка стал стадион «Stadio Olimpico» в Риме.

Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 21:45 по киевскому времени. Римский клуб одолел соперника со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Одним из главных героев встречи стал Катальди, который забил на 90+8 с пенальти и вырвал победу для «Лацио».

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и покинул поле на 87-й минуте, уступив место итальянцу Патрицио Мазини.

Украинец реализовал пенальти на 67-й минуте и отличился четвертым забитым мячом в нынешнем сезоне за Дженоа.

Итальянская Серия А, 23-й тур. 30 января

Лацио – Дженоа – 3:2

Голы: Педро, 56 (пен), Тейлор, 62, Катальди, 90+10 (пен) – Малиновский, 67 (пен), Витинья, 75

Видеообзор матча:

Видео голов: