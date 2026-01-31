Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лацио – Дженоа – 3:2. Как забили на 90+10? Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Лацио
30.01.2026 21:45 – FT 3 : 2
Дженоа
Италия
Лацио – Дженоа – 3:2. Как забили на 90+10? Видео голов и обзор матча

Команды встретились на «Stadio Olimpico» 30 января в матче 23-го тура чемпионата Италии

Лацио – Дженоа – 3:2. Как забили на 90+10? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Представители Серии А – «Лацио» и «Дженоа» – встретились в пятницу, 30 января, в матче 23-го тура чемпионата Италии. Местом проведения поединка стал стадион «Stadio Olimpico» в Риме.

Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 21:45 по киевскому времени. Римский клуб одолел соперника со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Одним из главных героев встречи стал Катальди, который забил на 90+8 с пенальти и вырвал победу для «Лацио».

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и покинул поле на 87-й минуте, уступив место итальянцу Патрицио Мазини.

Украинец реализовал пенальти на 67-й минуте и отличился четвертым забитым мячом в нынешнем сезоне за Дженоа.

Итальянская Серия А, 23-й тур. 30 января

Лацио – Дженоа – 3:2

Голы: Педро, 56 (пен), Тейлор, 62, Катальди, 90+10 (пен) – Малиновский, 67 (пен), Витинья, 75

Видеообзор матча:

Видео голов:

События матча

90’ +10
ГОЛ ! С пенальти забил Данило Катальди (Лацио).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Дженоа).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Малиновский (Дженоа).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Лацио), асcист Густав Исаксен.
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Педро Родригес (Лацио).
чемпионат Италии по футболу Серия A Лацио Лацио - Дженоа Дженоа Руслан Малиновский видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
