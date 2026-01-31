Ванат и Цыганков рискуют понести большую потерю в Жироне

Украинские легионеры «Жироны» Цыганков и Ванат рискуют потерять одноклубника.

Римский «Лацио» заинтересован в подписании правого защитника «Жироны» Арнау Мартинеса, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

22-летний футболист в этом сезоне провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт Мартинеса с «Жироной» содержит клаусулу на 14 млн евро, однако «орлы» пытаются договориться о более низкой сумме.

Мартинес ценится за универсальность – он может действовать на фланге обороны, в центре защиты или справа в полузащите.