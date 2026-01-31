Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Наполи
31.01.2026 19:00 - : -
Фиорентина
Италия
Наполи – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 31 января в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

31 января, в рамках 23 тура Серии А, между собой сыграют Наполи – Фиорентина. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Наполи

У неаполитанцев наблюдается серьезный спад, всего одна победа в семи матчах, во всех турнирах. На этой неделе подопечные Антонио Конте принимали дома Челси в Лиге чемпионов, нужна была только победа, чтоб пройти в плей-офф турнира. По ходу той встречи Наполи вел 2:1, но в итоге уступил 2:3, из-за чего вылетел из турнира.

Притормозила команда и в Серии А, где идет четвертой в турнирной таблице, отставание от лидера составляет целых 9 очков. Шансы на скудетто сильно уменьшились, здесь теперь важнее удержаться в первом квартете. В последнем туре неаполитанцы уступили в гостях принципиальному сопернику Ювентусу со счетом 0:3. Такой спад частично связан с кадровыми проблемами, травмировано восемь игроков, среди которых такие важные футболисты как Де Брюйне, Ангисса, Нерес, Гилмор, Политано.

Фиорентина

«Фиалки» в этом сезоне вынуждены вести борьбу за выживание. Команда постепенно улучшила свои результаты, выдав серию из четырех матчей без поражений, но в последнем туре уступили на своем поле Кальяри – 1:2, из-за чего снов свалились в зону вылета, на 18 строчку. Сейчас отставание от спасительного 17 места составляет один балл.

Фиорентина продолжает борьбу в Лиге конференций, где сумела пробиться в плей-офф турнира. Недавно команда вылетела из Кубка Италии, уступив на своем поле Комо со счетом 1:3. Главная задача на этот сезон, сохранить прописку в Серии А.

У клуба три кадровые потери перед этим противостоянием.

Личные встречи

В первом круге неаполитанцы одержали выездную победу со счетом 3:1. Фиорентина не может обыграть соперника в пяти последних встречах.

Прогноз

Встречаются соперники с разных концов турнирной таблице, но с высоким уровнем мотивации. Неаполитанцы играют на своем поле, а также выше классом, поэтому котируются фаворитами предстоящей битвы. Я ожидаю непредсказуемого футбола на встречных курсах, предлагаю сделать здесь ставку на обмен забитыми мячами за 1,87.

Наполи
31 января 2026 -
19:00
Фиорентина
