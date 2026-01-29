Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо отреагировал на безумную победу Бенфики над Реалом (4:2) в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов, заговорив о безумном голе Анатолия Трубина.

«Трубин забил отличный гол. Независимо от того, каким будет наше будущее в турнире, эта победа историческая. Она важна с экономической точки зрения и еще более важна с точки зрения престижа. Да, мы все еще в игре... Посмотрим, что еще мы сможем сделать в Лиге чемпионов, будет очень интересно», – сказал Жозе.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала