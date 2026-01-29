Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
Лига чемпионов
29 января 2026, 09:37 |
Жозе был в восторге от игры «орлов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо отреагировал на безумную победу Бенфики над Реалом (4:2) в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов, заговорив о безумном голе Анатолия Трубина.

«Трубин забил отличный гол. Независимо от того, каким будет наше будущее в турнире, эта победа историческая. Она важна с экономической точки зрения и еще более важна с точки зрения престижа. Да, мы все еще в игре... Посмотрим, что еще мы сможем сделать в Лиге чемпионов, будет очень интересно», – сказал Жозе.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Жозе Моуриньо видео Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Лига чемпионов Анатолий Трубин
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
