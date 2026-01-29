Трубин стал четвертым украинцем-автором гола за Бенфику

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал четвертым украинцем, отличившимся голом за «орлов» во всех турнирах.

Произошло это в матче 8-го тура этапа лиги, в котором гол украинца принес Бенфике выход в следующий раунд турнира.

До Трубина голами за лиссабонцев во всех турнирах в разное время отмечались Сергей Кандауров (13), Роман Яремчук (9) и Георгий Судаков (4).

Интересным фактом является то, что именно в Лиге чемпионов за Бенфику Трубин стал вторым украинцем-автором гола. Первым был Роман Яремчук, имеющий в своем активе 3 забитых мяча.

Голы украинцев за Бенфику во всех турнирах