  Трубин стал четвертым украинцем-автором гола за Бенфику
Лига чемпионов
Трубин стал четвертым украинцем-автором гола за Бенфику

И вторым, кто отличился голом за клуб в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал четвертым украинцем, отличившимся голом за «орлов» во всех турнирах.

Произошло это в матче 8-го тура этапа лиги, в котором гол украинца принес Бенфике выход в следующий раунд турнира.

До Трубина голами за лиссабонцев во всех турнирах в разное время отмечались Сергей Кандауров (13), Роман Яремчук (9) и Георгий Судаков (4).

Интересным фактом является то, что именно в Лиге чемпионов за Бенфику Трубин стал вторым украинцем-автором гола. Первым был Роман Яремчук, имеющий в своем активе 3 забитых мяча.

Голы украинцев за Бенфику во всех турнирах

  • 13 – Сергей Кандауров (12 – Примейра, 1 – Кубок УЕФА)
  • 9 – Роман Яремчук (6 – Примейра, 3 – Лига чемпионов)
  • 4 – Георгий Судаков (3 – Примейра)
  • 1 – Анатолий Трубин (1 – Лига чемпионов)
Бенфика статистика Анатолий Трубин Лига чемпионов чемпионат Португалии по футболу Сергей Кандауров Роман Яремчук Георгий Судаков
Сергей Турчак
