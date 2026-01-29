Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с украинским форвардом
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 11:17 | Обновлено 29 января 2026, 11:23
226
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с украинским форвардом

Андрей Кулаков покинул расположение «Александрии»

29 января 2026, 11:17 | Обновлено 29 января 2026, 11:23
226
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с украинским форвардом
ФК Александрия.

Александрия объявила о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Андреем Кулаковым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Благодарим Андрея за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, «горожане» расторгли контракт с украинцем по обоюдному согласию сторон. О причинах такого решения ничего не сообщается.

Андрей дебютировал за клуб 4 марта 2023 в домашнем матче против «Днепра-1» (2:2). В общем, в чемпионате провел 67 матчей, отличившись двумя забитыми голами.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 11 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
У Руха перед выездом за границу возникли кадровые проблемы
Новичок Оболони рассказал о первых играх в новой команде
Андрей Кулаков Александрия расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
Футбол | 29 января 2026, 10:44 0
Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»

Форвард мадридского «Реала» прокомментировал поражение от лиссабонской «Бенфики»

Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29 января 2026, 01:44 2
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

ВИДЕО. Фанаты Барселоны эпично отмечали гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 03:21
ВИДЕО. Фанаты Барселоны эпично отмечали гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Фанаты Барселоны эпично отмечали гол Трубина в ворота Реала
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29.01.2026, 00:13
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29.01.2026, 06:23
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 4
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57
Футбол
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
28.01.2026, 18:30 6
Футзал
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем