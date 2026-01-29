ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с украинским форвардом

Александрия объявила о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Андреем Кулаковым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Благодарим Андрея за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, «горожане» расторгли контракт с украинцем по обоюдному согласию сторон. О причинах такого решения ничего не сообщается.

Андрей дебютировал за клуб 4 марта 2023 в домашнем матче против «Днепра-1» (2:2). В общем, в чемпионате провел 67 матчей, отличившись двумя забитыми голами.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 11 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.