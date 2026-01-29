Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 10:15
У Руха перед выездом за границу возникли кадровые проблемы

Подопечные Ивана Федыка уступили в спарринге перволиговому клубу

У Руха перед выездом за границу возникли кадровые проблемы
ФК Рух Львов. Бабукарр Фаал

Как стало известно Sport.ua, после предыдущего контрольного матча с тернопольской «Нивой» получили повреждения игроки «Руха» – Василий Рунич и гамбийский легионер Бабукарр Фаал.

В поединке с «Фениксом-Мариуполем» вынуждены были попросить замены из-за травм Юрий Копына и киргиз Бекназ Алмазбеков. Самая тревожная ситуация с ключевым защитником Копиной, который пройдет дополнительное обследование.

Из-за простуды еще не восстановился Денис Слюсарь, а бразильский легионер Клайвер вернется в строй не раньше марта.

29 января подопечные Иван Федыка проведут очередной контрольный поединок с любительским ФК «Николаев», а в субботу, 31 января, отправятся на заграничный сбор в Словению.

