У Руха перед выездом за границу возникли кадровые проблемы

Как стало известно Sport.ua, после предыдущего контрольного матча с тернопольской «Нивой» получили повреждения игроки «Руха» – Василий Рунич и гамбийский легионер Бабукарр Фаал.

В поединке с «Фениксом-Мариуполем» вынуждены были попросить замены из-за травм Юрий Копына и киргиз Бекназ Алмазбеков. Самая тревожная ситуация с ключевым защитником Копиной, который пройдет дополнительное обследование.

Из-за простуды еще не восстановился Денис Слюсарь, а бразильский легионер Клайвер вернется в строй не раньше марта.

29 января подопечные Иван Федыка проведут очередной контрольный поединок с любительским ФК «Николаев», а в субботу, 31 января, отправятся на заграничный сбор в Словению.