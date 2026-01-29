Лига чемпионов29 января 2026, 11:03 |
Левандовски, Мбаппе, Холанд, Салах. Топовые форварды снова забили в ЛЧ
Вспомним топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
8 тур этапа лиги ЛЧ запомнился очередными голами звездных форвардов.
Роберт Левандовски забил 107-й гол в турнире, Килиан Мбаппе – 67-й и 68-й, Эрлинг Холанд – 56-й, Мохамед Салах – 49-й, Гарри Кейн – 48-й.
На этот счет вспомним топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.
Топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
- 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 129 – Лионель Месси (Аргентина)
- 107 – Роберт Левандовски (Польша)
- 90 – Карим Бензема (Франция)
- 71 – Рауль (Испания)
- 68 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 57 – Томас Мюллер (Германия)
- 56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)
- 56 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 50 – Тьерри Анри (Франция)
- 49 – Мохамед Салах (Египет)
- 48 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 48 – Андрей Шевченко (Украина)
- 48 – Гарри Кейн (Англия)
- 46 – Филиппо Индзаги (Италия)
- 44 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
- 43 – Неймар (Бразилия)
- 43 – Антуан Гризманн (Франция)
- 42 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
- 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
