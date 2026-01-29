Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски, Мбаппе, Холанд, Салах. Топовые форварды снова забили в ЛЧ
Лига чемпионов
29 января 2026, 11:03 |
100
0

Левандовски, Мбаппе, Холанд, Салах. Топовые форварды снова забили в ЛЧ

Вспомним топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

29 января 2026, 11:03 |
100
0
Левандовски, Мбаппе, Холанд, Салах. Топовые форварды снова забили в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

8 тур этапа лиги ЛЧ запомнился очередными голами звездных форвардов.

Роберт Левандовски забил 107-й гол в турнире, Килиан Мбаппе – 67-й и 68-й, Эрлинг Холанд – 56-й, Мохамед Салах – 49-й, Гарри Кейн – 48-й.

На этот счет вспомним топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

  • 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 129 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 107 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 90 – Карим Бензема (Франция)
  • 71 – Рауль (Испания)
  • 68 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 57 – Томас Мюллер (Германия)
  • 56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)
  • 56 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 50 – Тьерри Анри (Франция)
  • 49 – Мохамед Салах (Египет)
  • 48 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 48 – Андрей Шевченко (Украина)
  • 48 – Гарри Кейн (Англия)
  • 46 – Филиппо Индзаги (Италия)
  • 44 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
  • 43 – Неймар (Бразилия)
  • 43 – Антуан Гризманн (Франция)
  • 42 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
  • 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
По теме:
ВИДЕО. Полное отчаяние. Реакция Арбелоа на гол Трубина Реала
Не без помощи Трубина. Де Дзерби прокомментировал вылет Марселя из ЛЧ
Пафос – Славия – 4:1. Шедевр Драгомира, разгром и красная. Видео голов
статистика Лига чемпионов лучший бомбардир Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Мохамед Салах
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29 января 2026, 10:14 18
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open

Поединок состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву

Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Футбол | 29 января 2026, 08:13 4
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!

Вратарь подарил Бенфике выход в следующую стадию турнира

ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
Футбол | 29.01.2026, 10:36
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29.01.2026, 06:23
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Футзал | 29.01.2026, 08:55
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 9
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 48
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 2
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 60
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем