Трабзонспор сообщил Борнмуту о своем решении. Останется ли Батагов?
Турецкий клуб отклонил предложение в размере 28 миллионов евро за аренду с опцией выкупа
Турецкий «Трабзонспор» отклонил предложение английского «Борнмута» о трансфере украинского защитника Арсения Батагова. Об этом сообщило издание Gunebakis и журналист Хасан Тунцель.
«Бордово-синие» отказались от предложения в размере 28 миллионов евро (четыре за аренду и 24 – опция выкупа). «Трабзонспор» возлагает на Батагова большие надежды.
Руководство не собирается принимать поспешные решения, учитывая спортивную и экономическую ценность игрока. Предложение английской стороны не удовлетворило турецкий клуб.
С другой стороны, сам Арсений также не горит желанием покидать команду. Украинский футболист готов остаться в «Трабзонспоре», как минимум, до завершения нынешнего сезона», – сообщили в Турции.
В нынешнем сезоне Батагов провел 22 матча, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт украинца истекает в июне июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.
İngiliz ekibi Bournemouth’un Batagov için yaptığı teklif, Trabzonspor tarafından yetersiz bulundu. Bordo-mavililer, kadro planlaması nedeniyle Batagov’un satışına şu aşamada sıcak bakmıyor. Son dakikada astronomik bir teklif gelmemesi halinde oyuncunun Trabzonspor’da kalması…— Hasan Tüncel (@hasanntuncel) January 27, 2026
