Англия
29 января 2026, 10:31 |
Трабзонспор сообщил Борнмуту о своем решении. Останется ли Батагов?

Турецкий клуб отклонил предложение в размере 28 миллионов евро за аренду с опцией выкупа

ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Турецкий «Трабзонспор» отклонил предложение английского «Борнмута» о трансфере украинского защитника Арсения Батагова. Об этом сообщило издание Gunebakis и журналист Хасан Тунцель.

«Бордово-синие» отказались от предложения в размере 28 миллионов евро (четыре за аренду и 24 – опция выкупа). «Трабзонспор» возлагает на Батагова большие надежды.

Руководство не собирается принимать поспешные решения, учитывая спортивную и экономическую ценность игрока. Предложение английской стороны не удовлетворило турецкий клуб.

С другой стороны, сам Арсений также не горит желанием покидать команду. Украинский футболист готов остаться в «Трабзонспоре», как минимум, до завершения нынешнего сезона», – сообщили в Турции.

В нынешнем сезоне Батагов провел 22 матча, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт украинца истекает в июне июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.

Борнмут чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов трансферы трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
