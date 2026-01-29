Не без помощи Трубина. Де Дзерби прокомментировал вылет Марселя из ЛЧ
Поражение от «Брюгге» и гол украинского вратаря в параллельном матче выбили клуб из турнира
Наставник французского «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» (0:3) в матче восьмого тура Лиги чемпионов.
Команда, которую возглавляет экс-тренер донецкого «Шахтера», имела все шансы остаться в еврокубках и занять 24-е место, однако судьбу французской команды решил матч в Лиссабоне.
«Бенфика» одолела мадридский «Реал» (4:2), а украинский вратарь Анатолий Трубин забил гол, который вывел «орлов» в следующий раунд, тем самым оставив «Марсель» без Лиги чемпионов.
«Я еще не разговаривал с игроками. Это очень болезненная неудача, трудно с этим смириться, но мы должны. Я несу ответственность за результаты команды, но нам всем нужно провести самоанализ. Я не знаю, как отреагируют мои игроки, не знаю, что делать дальше.
Это действительно тяжело и очень плохо для всех. Мы знали, что «Брюгге» – сильная команда, но нельзя проигрывать таким образом. Я не знаю, повлияет ли это на остаток нашего сезона. Я ещё не виделся с игроками, потому что покинул поле с чувством злости.
Нестабильность футболистов «Марселя» – это нормально для клуба, который сам не отличается стабильностью. Если говорить о сегодняшнем дне, он был слишком жестоким, слишком бесчеловечным.
За тринадцать лет я никогда не видел того, что видел за один день. У нас нет оправданий...», – сказал опустошенный наставник.
