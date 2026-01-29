Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не без помощи Трубина. Де Дзерби прокомментировал вылет Марселя из ЛЧ
Лига чемпионов
Не без помощи Трубина. Де Дзерби прокомментировал вылет Марселя из ЛЧ

Поражение от «Брюгге» и гол украинского вратаря в параллельном матче выбили клуб из турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Наставник французского «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» (0:3) в матче восьмого тура Лиги чемпионов.

Команда, которую возглавляет экс-тренер донецкого «Шахтера», имела все шансы остаться в еврокубках и занять 24-е место, однако судьбу французской команды решил матч в Лиссабоне.

«Бенфика» одолела мадридский «Реал» (4:2), а украинский вратарь Анатолий Трубин забил гол, который вывел «орлов» в следующий раунд, тем самым оставив «Марсель» без Лиги чемпионов.

«Я еще не разговаривал с игроками. Это очень болезненная неудача, трудно с этим смириться, но мы должны. Я несу ответственность за результаты команды, но нам всем нужно провести самоанализ. Я не знаю, как отреагируют мои игроки, не знаю, что делать дальше.

Это действительно тяжело и очень плохо для всех. Мы знали, что «Брюгге» – сильная команда, но нельзя проигрывать таким образом. Я не знаю, повлияет ли это на остаток нашего сезона. Я ещё не виделся с игроками, потому что покинул поле с чувством злости.

Нестабильность футболистов «Марселя» – это нормально для клуба, который сам не отличается стабильностью. Если говорить о сегодняшнем дне, он был слишком жестоким, слишком бесчеловечным.

За тринадцать лет я никогда не видел того, что видел за один день. У нас нет оправданий...», – сказал опустошенный наставник.

По теме:
ВИДЕО. Полное отчаяние. Реакция Арбелоа на гол Трубина Реалу
Пафос – Славия – 4:1. Шедевр Драгомира, разгром и красная. Видео голов
Энцо Фернандес стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории Челси
Лига чемпионов Брюгге Марсель
Николай Тытюк Источник: Footmercato
