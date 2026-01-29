Атлетик – Спортинг – 2:3. Шоу в Бильбао: победный мяч на 90+4. Видео голов
Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26
28 января Атлетик и Спортинг выдали голевое шоу в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Сан Мамес в Бильбао и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.
Победу португальской команде на 90+4-й минуте принес Алиссон Сантос.
Спортинг занял седьмое место (16 очков) и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Атлетик с 8 баллами и 29-й позиции покинул турнир.
Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января
Атлетик Бильбао (Испания) – Спортинг (Португалия) – 2:3
Голы: Сансет, 3, Гурусета, 28 – Диоманде, 12, Тринкау, 62, Алиссон Сантос, 90+4
Видеообзор матча
События матча
