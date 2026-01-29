28 января Атлетик и Спортинг выдали голевое шоу в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Сан Мамес в Бильбао и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу португальской команде на 90+4-й минуте принес Алиссон Сантос.

Спортинг занял седьмое место (16 очков) и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Атлетик с 8 баллами и 29-й позиции покинул турнир.

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Атлетик Бильбао (Испания) – Спортинг (Португалия) – 2:3

Голы: Сансет, 3, Гурусета, 28 – Диоманде, 12, Тринкау, 62, Алиссон Сантос, 90+4

Видеообзор матча