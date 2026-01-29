Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Спортинг – 2:3. Шоу в Бильбао: победный мяч на 90+4. Видео голов
Лига Чемпионов
Атлетик Бильбао
28.01.2026 22:00 – FT 2 : 3
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 января 2026, 11:53 | Обновлено 29 января 2026, 12:17
151
0

Атлетик – Спортинг – 2:3. Шоу в Бильбао: победный мяч на 90+4. Видео голов

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

29 января 2026, 11:53 | Обновлено 29 января 2026, 12:17
151
0
Атлетик – Спортинг – 2:3. Шоу в Бильбао: победный мяч на 90+4. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января Атлетик и Спортинг выдали голевое шоу в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Сан Мамес в Бильбао и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу португальской команде на 90+4-й минуте принес Алиссон Сантос.

Спортинг занял седьмое место (16 очков) и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Атлетик с 8 баллами и 29-й позиции покинул турнир.

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Атлетик Бильбао (Испания) – Спортинг (Португалия) – 2:3

Голы: Сансет, 3, Гурусета, 28 – Диоманде, 12, Тринкау, 62, Алиссон Сантос, 90+4

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантос (Спортинг Лиссабон).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дьоманде (Спортинг Лиссабон), асcист Максимилиано Араухо.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
По теме:
В Испании выбрали худшего футболиста Реала после поражения от Бенфики
38 ударов по воротам. Ливерпуль показал второй результат в истории ЛЧ
Трубин забил гол с первого касания мяча на чужой половине поля в ЛЧ
Ойан Сансет Атлетик Бильбао Спортинг Лиссабон видео голов и обзор Лига чемпионов Алиссон Сантос Франсишку Тринкау Усман Диоманде Горка Гурусета
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
