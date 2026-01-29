ФОТО. Тренировка Динамо. Контроль мяча и занятие на побережье моря

Завершается вторая неделя подготовительного зимнего сбора киевского «Динамо», который команда Игоря Костюка проводит на юге Турции.

Утром среды, 28 января, команда провела тренировку в футбольном центре отеля. Она началась с восстановительной разминки и стретчинга, поскольку накануне вечером команда выполняла силовые упражнения на поле и в зале.

Основная часть занятия началась с упражнений на пасинг. Игроки, расположившись на конкретных позициях, отрабатывали различные типы передач в заданной последовательности. А больше всего времени во время утренней сессии было уделено упражнению на все поле на контроль мяча, во время которого игроки были разделены на две команды с нейтральными.

Вечернее занятие состоялось на побережье моря и носило восстановительный характер. Оно состояло из пробежки по песку и заминки. Если во время утреннего занятия на поле шел дождь, то к вечернему облака рассеялись и установилась солнечная погода. После тренировки игроки по желанию зашли в довольно холодное море, чтобы восстановить мышцы в холодной воде. В отеле игроки тоже восстанавливаются в ледяной воде, поскольку во время сборов они выдерживают повышенную нагрузку.

В четверг, 29 января, «бело-синие» проведут две тренировки в футбольном центре, а в пятницу, 30 января, сыграют третий контрольный матч – с литовским «Кауно Жальгирис».

Фотогалерея