Украина. Премьер лига
29 января 2026, 13:41 | Обновлено 29 января 2026, 13:42
ФОТО. Тренировка Динамо. Контроль мяча и занятие на побережье моря

Киевская команда завершила вторую неделю зимнего тренировочного сбора

ФК Динамо

Завершается вторая неделя подготовительного зимнего сбора киевского «Динамо», который команда Игоря Костюка проводит на юге Турции.

Утром среды, 28 января, команда провела тренировку в футбольном центре отеля. Она началась с восстановительной разминки и стретчинга, поскольку накануне вечером команда выполняла силовые упражнения на поле и в зале.

Основная часть занятия началась с упражнений на пасинг. Игроки, расположившись на конкретных позициях, отрабатывали различные типы передач в заданной последовательности. А больше всего времени во время утренней сессии было уделено упражнению на все поле на контроль мяча, во время которого игроки были разделены на две команды с нейтральными.

Вечернее занятие состоялось на побережье моря и носило восстановительный характер. Оно состояло из пробежки по песку и заминки. Если во время утреннего занятия на поле шел дождь, то к вечернему облака рассеялись и установилась солнечная погода. После тренировки игроки по желанию зашли в довольно холодное море, чтобы восстановить мышцы в холодной воде. В отеле игроки тоже восстанавливаются в ледяной воде, поскольку во время сборов они выдерживают повышенную нагрузку.

В четверг, 29 января, «бело-синие» проведут две тренировки в футбольном центре, а в пятницу, 30 января, сыграют третий контрольный матч – с литовским «Кауно Жальгирис».

Фотогалерея

видео фото чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Костюк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
