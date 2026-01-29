Луис ЭНРИКЕ: «Сафонов? Вы увидите мои решения в будущем»

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов после матча восьмого тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 28 января.

Парижский клуб не сумел одолеть английский «Ньюкасл», сыграв вничью со счетом 1:1. ПСЖ занял 11-е место и продолжит борьбу в раунде плей-офф.

– Первый тайм был очень качественным. Мы не реализовали пенальти, но создавали моменты. Гол, который мы пропустили перед перерывом, был болезненным.

Физически «Ньюкасл» был очень силен. Мы знали это еще до матча. ПСЖ заслужил победу. Мне не за что упрекать своих игроков, даже если некоторые из них не показали свой обычный уровень. Я не вижу никого, кто был бы большим фаворитом в этом турнире, чем наша команда.

– В периоды спада вашей формы вы показываете худшие результаты, чем в прошлом сезоне. Как вы это объясните?

– Таков график, такой состав у нас есть. Мы готовы к плей-офф, это очевидно. Нам нужно совершенствоваться, но мы потеряли одного важного игрока (из-за травмы поле досрочно покинул Кварацхелия).

– Как вы объясните последние результаты трех последних матчей Лиги чемпионов?

– Мы можем играть лучше, добиваться необходимых результатов. Посмотрим, против кого будем играть в плей-офф, против «Монако» или «Карабаха». Я очень требователен к своей команде. Мы должны проанализировать, с кем нам предстоит встретиться.

До последнего матча у нас было 13 очков. Мы заслужили победу над «Ньюкаслом». Однако поражение в Лиссабоне было незаслуженным.

– Матвей Сафонов сразу же после возвращения в строй вышел на поле. Стал ли он номером один?

– Я ничего не могу сказать. Когда вы увидите мои решения в будущем, всем станет совершенно, кто булет играть. Я не знаю, будет ли ротация вратарей. Я открытый тренер, который просит своих игроков быть всегда готовыми. Пока не знаю, что буду делать дальше.

– От чего именно страдает Хвича Кварацхелия?

– Травма лодыжки. На первый взгляд все сложно. Надеюсь, я ошибаюсь, и у меня будут хорошие новости от медицинского штаба, – рассказал Энрике.