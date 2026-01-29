Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Сафонов? Вы увидите мои решения в будущем»
Лига Чемпионов
ПСЖ
28.01.2026 22:00 – FT 1 : 1
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 января 2026, 14:39 |
1090
0

Луис ЭНРИКЕ: «Сафонов? Вы увидите мои решения в будущем»

Наставник ПСЖ – об игре с «Ньюкаслом», возвращении российского вратаря и шансах в плей-офф

29 января 2026, 14:39 |
1090
0
Луис ЭНРИКЕ: «Сафонов? Вы увидите мои решения в будущем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов после матча восьмого тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 28 января.

Парижский клуб не сумел одолеть английский «Ньюкасл», сыграв вничью со счетом 1:1. ПСЖ занял 11-е место и продолжит борьбу в раунде плей-офф.

– Первый тайм был очень качественным. Мы не реализовали пенальти, но создавали моменты. Гол, который мы пропустили перед перерывом, был болезненным.

Физически «Ньюкасл» был очень силен. Мы знали это еще до матча. ПСЖ заслужил победу. Мне не за что упрекать своих игроков, даже если некоторые из них не показали свой обычный уровень. Я не вижу никого, кто был бы большим фаворитом в этом турнире, чем наша команда.

– В периоды спада вашей формы вы показываете худшие результаты, чем в прошлом сезоне. Как вы это объясните?

– Таков график, такой состав у нас есть. Мы готовы к плей-офф, это очевидно. Нам нужно совершенствоваться, но мы потеряли одного важного игрока (из-за травмы поле досрочно покинул Кварацхелия).

– Как вы объясните последние результаты трех последних матчей Лиги чемпионов?

– Мы можем играть лучше, добиваться необходимых результатов. Посмотрим, против кого будем играть в плей-офф, против «Монако» или «Карабаха». Я очень требователен к своей команде. Мы должны проанализировать, с кем нам предстоит встретиться.

До последнего матча у нас было 13 очков. Мы заслужили победу над «Ньюкаслом». Однако поражение в Лиссабоне было незаслуженным.

– Матвей Сафонов сразу же после возвращения в строй вышел на поле. Стал ли он номером один?

– Я ничего не могу сказать. Когда вы увидите мои решения в будущем, всем станет совершенно, кто булет играть. Я не знаю, будет ли ротация вратарей. Я открытый тренер, который просит своих игроков быть всегда готовыми. Пока не знаю, что буду делать дальше.

– От чего именно страдает Хвича Кварацхелия?

– Травма лодыжки. На первый взгляд все сложно. Надеюсь, я ошибаюсь, и у меня будут хорошие новости от медицинского штаба, – рассказал Энрике.

По теме:
ВИДЕО. Трубин довел Моуриньо до слез. Жозе расплакался после гола украинца
Сумасшедший факт. Трубин забил гол и догнал Винисиуса в Лиге чемпионов
Тренер Интера: «Не должны оглядываться на то, чего еще не удалось достичь»
Лига чемпионов ПСЖ Ньюкасл ПСЖ - Ньюкасл Луис Энрике Матвей Сафонов Хвича Кварацхелия пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо пригласит в Азию голкипера из Украинской Премьер-лиги
Футбол | 29 января 2026, 15:44 0
Легенда Динамо пригласит в Азию голкипера из Украинской Премьер-лиги
Легенда Динамо пригласит в Азию голкипера из Украинской Премьер-лиги

Вратарь ровенского «Вереса» Андрей Кожухарь может присоединиться к ФК «Азия»

Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Футбол | 29 января 2026, 12:49 39
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта

Валерий Василенко – о решении полузащитника остаться в «Динамо»

Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Футбол | 29.01.2026, 06:47
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 07:45
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Теннис | 29.01.2026, 12:01
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 111
Теннис
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем