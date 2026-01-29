Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
ФКСБ
29.01.2026 22:00 - : -
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 января 2026, 15:01 | Обновлено 29 января 2026, 15:49
142
0

ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 29 января и начнется в 22:00 по Киеву

29 января 2026, 15:01 | Обновлено 29 января 2026, 15:49
142
0
ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января на Национальном пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором ФКСБ встретится с Фенербахче. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ФКСБ

Команда в 2024-м году сумела, после явно затянувшейся паузы, вернуть себе чемпионство. И даже защитила титул в новом розыгрыше. Но сейчас провал, на внутренней арене, стал уже просто невероятным. Достаточно сказать, что после 1:4 с ЧФР в крайнем туре поражений теперь столько же, сколько и побед - по восемь.

Не удивительно, что сейчас клуб из Бухареста не прошел квалификацию Лиги чемпионов - более того, даже там проигрывал Эскальдесу из Андорры и вылетел от Шкендии-79. Но ведь и в Лиге Европы удачно смотрелись румыны только в квалификации, где разобрались не только с Дритой, но и с Абердином. А в основном раунде прибавились лишь победы над Гоу Эхед Иглс и Фейеноордом, при обилии поражений, в том числе и январские 1:4 от Динамо в Загребе.

Фенербахче

Клуб от громкого эксперимента с приглашением Моуринью получил проваленный прошлый сезон и вылет в квалификации Лиги чемпионов в августе - от Бенфики, которую, по иронии, как раз Жозе и отправился тренировать вскоре. Сменивший его Тедеско успел обыграть Галатасарай в рамках финала Суперкубка, заодно раздобыв трофей. Ну и старается отобрать у соседа лидерство в местном чемпионате, правда, в крайнем туре упустили очки, ограничившись ничьей с Гезтепе.

В таких условиях явно не выглядит приоритетом для клуба Лига Европы. Впрочем, там, начав с поражения от Динамо в Загребе, потом турки выдали серию из пяти побед при паре ничьих, что де-факто гарантировало им выход в плей-офф. Так что январские 0:1, тем более от фаворита турнира, Астон Виллы, точно не стали катастрофой.

Статистика личных встреч

В 1997-м году была ничья и победа румын. Но через двенадцать лет турки уверенно взяли реванш, победив в обоих поединках.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 5.98 для ФКСБ и 1.59 для Фенербахче. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы почти не сомневаются в победе гостей. Но она им не особенно нужна - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,80).

Прогноз Sport.ua
ФКСБ
29 января 2026 -
22:00
Фенербахче
Тотал больше 2.5 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лилль – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Бетис – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лудогорец – Ницца. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФКСБ (Стяуа) Бухарест Фенербахче Лига Европы прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29 января 2026, 00:13 64
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал

Украинский голкипер вошел в историю, принеся «Орлам» путевку в плей-офф ЛЧ

Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29 января 2026, 01:44 3
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Футбол | 29.01.2026, 12:49
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 10:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Сага о тяге Бернабе
Футбол | 29.01.2026, 14:58
Сага о тяге Бернабе
Сага о тяге Бернабе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 50
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 9
Футбол
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 19
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 111
Теннис
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем