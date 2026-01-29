29 января на Национальном пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором ФКСБ встретится с Фенербахче. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ФКСБ

Команда в 2024-м году сумела, после явно затянувшейся паузы, вернуть себе чемпионство. И даже защитила титул в новом розыгрыше. Но сейчас провал, на внутренней арене, стал уже просто невероятным. Достаточно сказать, что после 1:4 с ЧФР в крайнем туре поражений теперь столько же, сколько и побед - по восемь.

Не удивительно, что сейчас клуб из Бухареста не прошел квалификацию Лиги чемпионов - более того, даже там проигрывал Эскальдесу из Андорры и вылетел от Шкендии-79. Но ведь и в Лиге Европы удачно смотрелись румыны только в квалификации, где разобрались не только с Дритой, но и с Абердином. А в основном раунде прибавились лишь победы над Гоу Эхед Иглс и Фейеноордом, при обилии поражений, в том числе и январские 1:4 от Динамо в Загребе.

Фенербахче

Клуб от громкого эксперимента с приглашением Моуринью получил проваленный прошлый сезон и вылет в квалификации Лиги чемпионов в августе - от Бенфики, которую, по иронии, как раз Жозе и отправился тренировать вскоре. Сменивший его Тедеско успел обыграть Галатасарай в рамках финала Суперкубка, заодно раздобыв трофей. Ну и старается отобрать у соседа лидерство в местном чемпионате, правда, в крайнем туре упустили очки, ограничившись ничьей с Гезтепе.

В таких условиях явно не выглядит приоритетом для клуба Лига Европы. Впрочем, там, начав с поражения от Динамо в Загребе, потом турки выдали серию из пяти побед при паре ничьих, что де-факто гарантировало им выход в плей-офф. Так что январские 0:1, тем более от фаворита турнира, Астон Виллы, точно не стали катастрофой.

Статистика личных встреч

В 1997-м году была ничья и победа румын. Но через двенадцать лет турки уверенно взяли реванш, победив в обоих поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы почти не сомневаются в победе гостей. Но она им не особенно нужна - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,80).