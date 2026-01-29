Публично извинились. Чешский клуб вернет средства фанатам после позора в ЛЧ

Чешская «Славия» обратилась к болельщикам и извинилась за неудачный выездной матч против «Пафоса» в восьмом туре Лиги чемпионов.

Представитель Чехии крайне неудачно завершил групповой этап, уступив сопернику со счетом 1:4.

После поражения «Славия» заняла 34-е место и попрощалась с Лигой чемпионов в этом сезоне.

Руководство клуба пообещало болельщикам, которые прилетели поддержать команду на Кипр, вернуть стоимость билетов на стадион.

Заявление «Славии» после матча Лиги чемпионов против «Пафоса»:

«Приносим извинения. В таком виде «Славия» не может себя представлять, особенно в Лиге чемпионов. Всем болельщикам, которые прилетели на Кипр, чтобы поддержать нас, мы вернем стоимость билетов.

Спасибо, что вы с нами даже в такие моменты. Мы сделаем всё возможное, чтобы весной снова вернуть вам радость от нашего футбола».