Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Публично извинились. Чешский клуб вернет средства фанатам после позора в ЛЧ
Лига чемпионов
29 января 2026, 13:54 | Обновлено 29 января 2026, 13:56
Публично извинились. Чешский клуб вернет средства фанатам после позора в ЛЧ

«Славия» была разгромлена «Пафосом» в восьмом туре

Getty Images/Global Images Ukraine

Чешская «Славия» обратилась к болельщикам и извинилась за неудачный выездной матч против «Пафоса» в восьмом туре Лиги чемпионов.

Представитель Чехии крайне неудачно завершил групповой этап, уступив сопернику со счетом 1:4.

После поражения «Славия» заняла 34-е место и попрощалась с Лигой чемпионов в этом сезоне.

Руководство клуба пообещало болельщикам, которые прилетели поддержать команду на Кипр, вернуть стоимость билетов на стадион.

Заявление «Славии» после матча Лиги чемпионов против «Пафоса»:

«Приносим извинения. В таком виде «Славия» не может себя представлять, особенно в Лиге чемпионов. Всем болельщикам, которые прилетели на Кипр, чтобы поддержать нас, мы вернем стоимость билетов.

Спасибо, что вы с нами даже в такие моменты. Мы сделаем всё возможное, чтобы весной снова вернуть вам радость от нашего футбола».

Славия Прага Пафос Лига чемпионов
Андрей Витренко Источник: ФК Славия
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
не устаю поражаться этой глупости.
люди вообще не способны смотреть футбол, а реагируют только на лейбл.
На поле "Пафос" это сейчас очень добротная команда, но большинство все так же на них реагирует как на недоразумение.
Ответить
+2
