Публично извинились. Чешский клуб вернет средства фанатам после позора в ЛЧ
«Славия» была разгромлена «Пафосом» в восьмом туре
Чешская «Славия» обратилась к болельщикам и извинилась за неудачный выездной матч против «Пафоса» в восьмом туре Лиги чемпионов.
Представитель Чехии крайне неудачно завершил групповой этап, уступив сопернику со счетом 1:4.
После поражения «Славия» заняла 34-е место и попрощалась с Лигой чемпионов в этом сезоне.
Руководство клуба пообещало болельщикам, которые прилетели поддержать команду на Кипр, вернуть стоимость билетов на стадион.
Заявление «Славии» после матча Лиги чемпионов против «Пафоса»:
«Приносим извинения. В таком виде «Славия» не может себя представлять, особенно в Лиге чемпионов. Всем болельщикам, которые прилетели на Кипр, чтобы поддержать нас, мы вернем стоимость билетов.
Спасибо, что вы с нами даже в такие моменты. Мы сделаем всё возможное, чтобы весной снова вернуть вам радость от нашего футбола».
Omlouváme se.— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 28, 2026
Takto se Slavia nemůže prezentovat, obzvlášť v Lize mistrů. Všem fanouškům, kteří nás přiletěli na Kypr podpořit, vrátíme vstupné.
Děkujeme, že jste s námi i v těchto chvílích, a uděláme vše pro to, abychom vám na jaře znovu vrátili radost z našeho fotbalu. pic.twitter.com/QnWyygGpfK
