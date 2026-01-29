Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 января 2026, 00:21 | Обновлено 29 января 2026, 00:31
Историческая победа. Пафос разгромил соперника в ЛЧ, но вылетел из турнира

Киприоты в последнем туре уничтожили «Славию»

Историческая победа. Пафос разгромил соперника в ЛЧ, но вылетел из турнира
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января «Пафос» из Кипра ярко завершил розыгрыш Лиги чемпионов 2025/26, проведя поединок против чешской «Славии».

Киприоты на «Alphamega Stadium» в городе Лимассол поиздевались над гостями, оформив первую в истории клуба разгромную победу в ЛЧ.

«Пафос» наколотил четыре мяча в ворота «Славии», при этом однажды хозяева пропустили.

Главный судья зафиксировал победу «Пафоса» со счетом 4:1, однако такой результат не помог киприотам пройти дальше – вылет из ЛЧ. «Славия» также покинула европейский турнир.

Лига чемпионов. 8-й тур, 28 января

«Пафос» – «Славия» – 4:1

Голы: Драгомир, 17, Бруна, 53, Андерсон Силва, 84, 87 – Халоупек, 44

Удаление: Боржил, 59

По теме:
Трубин стал первым голкипером в истории еврокубков, забившим гол Реалу
Трубин – пятый голкипер в истории с голом в ЛЧ. Кто забивал до украинца?
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Пафос Славия Прага Лига чемпионов удаление (красная карточка)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
