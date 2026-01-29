Историческая победа. Пафос разгромил соперника в ЛЧ, но вылетел из турнира

28 января «Пафос» из Кипра ярко завершил розыгрыш Лиги чемпионов 2025/26, проведя поединок против чешской «Славии».

Киприоты на «Alphamega Stadium» в городе Лимассол поиздевались над гостями, оформив первую в истории клуба разгромную победу в ЛЧ.

«Пафос» наколотил четыре мяча в ворота «Славии», при этом однажды хозяева пропустили.

Главный судья зафиксировал победу «Пафоса» со счетом 4:1, однако такой результат не помог киприотам пройти дальше – вылет из ЛЧ. «Славия» также покинула европейский турнир.

Лига чемпионов. 8-й тур, 28 января

«Пафос» – «Славия» – 4:1

Голы: Драгомир, 17, Бруна, 53, Андерсон Силва, 84, 87 – Халоупек, 44

Удаление: Боржил, 59