Историческая победа. Пафос разгромил соперника в ЛЧ, но вылетел из турнира
Киприоты в последнем туре уничтожили «Славию»
28 января «Пафос» из Кипра ярко завершил розыгрыш Лиги чемпионов 2025/26, проведя поединок против чешской «Славии».
Киприоты на «Alphamega Stadium» в городе Лимассол поиздевались над гостями, оформив первую в истории клуба разгромную победу в ЛЧ.
«Пафос» наколотил четыре мяча в ворота «Славии», при этом однажды хозяева пропустили.
Главный судья зафиксировал победу «Пафоса» со счетом 4:1, однако такой результат не помог киприотам пройти дальше – вылет из ЛЧ. «Славия» также покинула европейский турнир.
Лига чемпионов. 8-й тур, 28 января
«Пафос» – «Славия» – 4:1
Голы: Драгомир, 17, Бруна, 53, Андерсон Силва, 84, 87 – Халоупек, 44
Удаление: Боржил, 59
⏲️ KONEC | Porážka na závěr ligové fáze.#UCL pic.twitter.com/GA2XpSHHQw— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 28, 2026
