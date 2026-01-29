Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Неожиданно. Куртуа удивил реакцией на гол Трубина
Лига чемпионов
29 января 2026, 01:11 |
1491
1

ФОТО. Неожиданно. Куртуа удивил реакцией на гол Трубина

Тибо поздравил Анатолия

29 января 2026, 01:11 |
1491
1 Comments
ФОТО. Неожиданно. Куртуа удивил реакцией на гол Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 января 2026 года, лиссабонская «Бенфика» со счетом 4:2 обыграла мадридский «Реал» и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. Автором решающего гола сенсационно стал украинский вратарь Анатолий Трубин.

Интересно, что его коллега по амплуа, голкипер королевского клуба Тибо Куртуа, в ворота которого и был забит этот гол, сразу после матча с уважением поздравил соперника с невероятным личным достижением.

Ранее сообщалось, что Трубин стал лишь 5-м вратарем в истории, который забивал в Лиге чемпионов.

ФОТО. Неожиданно. Куртуа удивил реакцией на гол Трубина

По теме:
Ван Дейк установил уникальный рекорд, которому нет аналогов
ФОТО. Первое действие Трубина после гола в ворота Реала. Вот что он сделал
«Я это видел». Флик отреагировал на гол Трубина в ворота Реала
Бенфика Шахтер Донецк Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал фото Тибо Куртуа
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(55)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29 января 2026, 00:59 1
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28 января 2026, 06:02 6
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»

Британец вспомнил бой против украинца

Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Футбол | 28.01.2026, 01:55
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Футбол | 28.01.2026, 23:59
Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 00:13
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Стюард #11
Мужик
Ответить
+1
Популярные новости
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
28.01.2026, 18:30 6
Футзал
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
28.01.2026, 09:10 14
Теннис
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
28.01.2026, 09:54 18
Футбол
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 24
Футбол
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
27.01.2026, 14:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем