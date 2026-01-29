ФОТО. Неожиданно. Куртуа удивил реакцией на гол Трубина
Тибо поздравил Анатолия
В среду, 28 января 2026 года, лиссабонская «Бенфика» со счетом 4:2 обыграла мадридский «Реал» и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. Автором решающего гола сенсационно стал украинский вратарь Анатолий Трубин.
Интересно, что его коллега по амплуа, голкипер королевского клуба Тибо Куртуа, в ворота которого и был забит этот гол, сразу после матча с уважением поздравил соперника с невероятным личным достижением.
Ранее сообщалось, что Трубин стал лишь 5-м вратарем в истории, который забивал в Лиге чемпионов.
ФОТО. Неожиданно. Куртуа удивил реакцией на гол Трубина
Thibaut Courtois had to give fellow goalkeeper Trubin props for scoring 👏 pic.twitter.com/xBAgyQzybL— B/R Football (@brfootball) January 28, 2026
