В среду, 28 января 2026 года, лиссабонская «Бенфика» со счетом 4:2 обыграла мадридский «Реал» и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. Автором решающего гола сенсационно стал украинский вратарь Анатолий Трубин.

Интересно, что его коллега по амплуа, голкипер королевского клуба Тибо Куртуа, в ворота которого и был забит этот гол, сразу после матча с уважением поздравил соперника с невероятным личным достижением.

Ранее сообщалось, что Трубин стал лишь 5-м вратарем в истории, который забивал в Лиге чемпионов.

ФОТО. Неожиданно. Куртуа удивил реакцией на гол Трубина