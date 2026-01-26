В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер

Украинские клубы «Динамо» и «Шахтер» получили финансовые санкции от УЕФА по итогам матчей в Лиге конференций.

Киевский клуб был оштрафован после выездного матча против «Фиорентины» (1:2). «Динамо» обязали выплатить 3 тысячи евро за использование файеров болельщиками на трибунах, а также еще 5 тысяч евро — за «распространение месседжа, который неуместен для спортивного события».

Аналогичное нарушение зафиксировали и в действиях донецкого «Шахтера». По итогам номинально домашней игры против хорватской «Риеки» клуб оштрафовали на 8 750 евро. В то же время в официальном сообщении УЕФА не уточняется, какие именно месседжи были признаны не соответствующими формату спортивного мероприятия.