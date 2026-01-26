Миколенко станет 6-м украинцем со 130+ матчами в топ-5 лигах

Защитник Эвертона Виталий Миколенко станет 6-м украинским футболистом, сыграющим 130+ матчей в топ-5 европейских чемпионатах.

Произойдет это в матче 23-го тура АПЛ, в котором Эвертон будет принимать Лидс Юнайтед. Украинец сыграет в этом поединке с первых минут.

В истории топ-5 лег ранее только 5 украинских игроков удавалось покорить отметку в 130 матчей: Андрей Шевченко (274), Руслан Малиновский (192), Андрей Воронин (182), Александр Зинченко (150) и Виктор Скрипник (138).

Украинские футболисты, сыгравшие 130+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Эвертон – Лидс Юнайтед)