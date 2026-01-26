Миколенко станет 6-м украинцем со 130+ матчами в топ-5 лигах
Произойдет это в 23-м туре АПЛ
Защитник Эвертона Виталий Миколенко станет 6-м украинским футболистом, сыграющим 130+ матчей в топ-5 европейских чемпионатах.
Произойдет это в матче 23-го тура АПЛ, в котором Эвертон будет принимать Лидс Юнайтед. Украинец сыграет в этом поединке с первых минут.
В истории топ-5 лег ранее только 5 украинских игроков удавалось покорить отметку в 130 матчей: Андрей Шевченко (274), Руслан Малиновский (192), Андрей Воронин (182), Александр Зинченко (150) и Виктор Скрипник (138).
Украинские футболисты, сыгравшие 130+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Эвертон – Лидс Юнайтед)
- 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
- 192 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 57 – Дженоа, 20 – Марсель)
- 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
- 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
- 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
- 130 – Виталий Миколенко (130 – Эвертон)
