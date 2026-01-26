Миколенко станет 6-м украинцем со 130+ матчами в топ-5 лигах

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
26 января 2026, 21:44 | Обновлено 26 января 2026, 21:45
Произойдет это в 23-м туре АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник Эвертона Виталий Миколенко станет 6-м украинским футболистом, сыграющим 130+ матчей в топ-5 европейских чемпионатах.

Произойдет это в матче 23-го тура АПЛ, в котором Эвертон будет принимать Лидс Юнайтед. Украинец сыграет в этом поединке с первых минут.

В истории топ-5 лег ранее только 5 украинских игроков удавалось покорить отметку в 130 матчей: Андрей Шевченко (274), Руслан Малиновский (192), Андрей Воронин (182), Александр Зинченко (150) и Виктор Скрипник (138).

Украинские футболисты, сыгравшие 130+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Эвертон – Лидс Юнайтед)

  • 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
  • 192 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 57 – Дженоа, 20 – Марсель)
  • 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
  • 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
  • 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
  • 130 – Виталий Миколенко (130 – Эвертон)
По теме:
УАФ может столкнуться с большими проблемами от Челси из-за Мудрика
Где Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Лидс
Ливерпуль проводит один из худших сезонов среди команд, защищавших титул
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон Лидс Андрей Шевченко Руслан Малиновский Александр Зинченко Андрей Воронин Виктор Скрипник
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
