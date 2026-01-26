Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Максим Прядун отличился суперголом в чемпионате Камбоджи
26 января 2026, 22:51
ВИДЕО. Как Максим Прядун отличился суперголом в чемпионате Камбоджи

Украинец поразил ворота «Киривонга»

Максим Прядун

Украинский нападающий «Пномпень Краун» Максим Прядун отличился суперголом в чемпионате Камбоджи.

В воскресенье, 25 января, состоялся матч 18-го тура, в котором команда украинца дома принимала «Киривонг».

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1, а 28-летни й нападающий отличился отличным ударом со штрафного.

«Пномпень Краун» идет вторым в чемпионате Камбоджи, имея в своем активе 37 пунктов. Максим Прядун в этом сезоне провел 13 матчей на клубном уровне, которых успел отличиться шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
