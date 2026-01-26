Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Он принял правильное решение и поможет Динамо»
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 23:28 |
301
1

Игорь СУРКИС: «Он принял правильное решение и поможет Динамо»

Президент клуба рад, что Шапаренко подписал новый контракт

26 января 2026, 23:28 |
301
1 Comments
Игорь СУРКИС: «Он принял правильное решение и поможет Динамо»
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис не сдерживал эмоций после того, как лидер клуба Николай Шапаренко подписал новый контракт.

«На сегодняшний день я очень доволен тем, что он принял правильное решение. Он нам нужен, он нам очень поможет и в чемпионате, и в Кубке, и, надеюсь, что мы будем в следующем сезоне тоже играть в еврокубках», — сказал Суркис.

За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.

По теме:
Двоих не будет, четверо приехали. Григорчук определился с целями Черноморца
Едет на сборы. Один из лидеров Руха остается в команде
Бразильский полузащитник усилил Шахтер
Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко обратился за помощью и получил ответ
Бокс | 26 января 2026, 04:42 0
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ

Виталий рассказал, как другие города помогают Киеву

Настоящий топ. Трубин вышел в лидеры по количеству сухих матчей в Европе
Футбол | 26 января 2026, 22:41 0
Настоящий топ. Трубин вышел в лидеры по количеству сухих матчей в Европе
Настоящий топ. Трубин вышел в лидеры по количеству сухих матчей в Европе

Вратарь сборной Украины проводит великолепный сезон в «Бенфике»

Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26.01.2026, 09:18
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Футбол | 26.01.2026, 07:02
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Футбол | 26.01.2026, 20:38
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ona_proigraet
цікаво, що тиждень тому на цьому ж сайті стверджувалося, що Костюк відмовився від Шапаренка і Попова. Грати не будуть, але будемо тримати, може хтось купить непотріб  Чисто по суркісовськи  
Ответить
0
Популярные новости
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 53
Футбол
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
25.01.2026, 13:05 2
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем