Игорь СУРКИС: «Он принял правильное решение и поможет Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис не сдерживал эмоций после того, как лидер клуба Николай Шапаренко подписал новый контракт.

«На сегодняшний день я очень доволен тем, что он принял правильное решение. Он нам нужен, он нам очень поможет и в чемпионате, и в Кубке, и, надеюсь, что мы будем в следующем сезоне тоже играть в еврокубках», — сказал Суркис.

За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.