Игорь СУРКИС: «Он принял правильное решение и поможет Динамо»
Президент клуба рад, что Шапаренко подписал новый контракт
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис не сдерживал эмоций после того, как лидер клуба Николай Шапаренко подписал новый контракт.
«На сегодняшний день я очень доволен тем, что он принял правильное решение. Он нам нужен, он нам очень поможет и в чемпионате, и в Кубке, и, надеюсь, что мы будем в следующем сезоне тоже играть в еврокубках», — сказал Суркис.
За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.
Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.
