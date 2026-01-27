ПОНОМАРЕВ: «Попытались сыграть в двух схемах. Дальше – два матча в день»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал товарищеский матч против польской Полонии (2:0):

– Победа в спарринге против Полонии. Что можете сказать по поводу матча?

– Нарабатывали те моменты, которые мы хотим видеть. Попробовали сыграть в двух схемах. Мы ставим задачи на каждый матч, и что-то удается выполнять, что-то нет, но в целом спаррингом довольны.

– Играли в формате 4 тайма по 30 минут, почему этот формат полезен для команды?

– Если в предыдущей игре все футболисты сыграли по 45 минут, в этот раз уже каждый получил 60 минут игрового времени. Уже со следующей недели будут полноценные матчи, будем играть два матча в день. Поэтому постепенно подводим футболистов к игровому ритму.

– Орест Лепский отметился забитым голом, как в целом оцениваете игру воспитанников академии в этом матче?

– Они стараются, стараются и в тренировочном процессе. Мы будем делать все для того, чтобы футболисты из академии попадали в первую команду. Но это не должно быть искусственно. Им еще есть над чем работать, нельзя сейчас давать им какие-то авансы, говорить, что все супер.

Также очень много вопросов есть, но это перспективные футболисты. Но хочу подчеркнуть, что при правильном подходе к работе, при хорошем труде они только тогда смогут дорасти до игроков основной команды, но сегодня еще рано о чем-то говорить.