Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОНОМАРЕВ: «Попытались сыграть в двух схемах. Дальше – два матча в день»
Товарищеские матчи
ЛНЗ
25.01.2026 15:00 – FT 2 : 0
Полония Варшава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 00:47 | Обновлено 27 января 2026, 01:03
29
0

ПОНОМАРЕВ: «Попытались сыграть в двух схемах. Дальше – два матча в день»

Главный тренер ЛНЗ прокомментировал победу над Полонией из Польши

27 января 2026, 00:47 | Обновлено 27 января 2026, 01:03
29
0
ПОНОМАРЕВ: «Попытались сыграть в двух схемах. Дальше – два матча в день»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал товарищеский матч против польской Полонии (2:0):

– Победа в спарринге против Полонии. Что можете сказать по поводу матча?

– Нарабатывали те моменты, которые мы хотим видеть. Попробовали сыграть в двух схемах. Мы ставим задачи на каждый матч, и что-то удается выполнять, что-то нет, но в целом спаррингом довольны.

– Играли в формате 4 тайма по 30 минут, почему этот формат полезен для команды?

– Если в предыдущей игре все футболисты сыграли по 45 минут, в этот раз уже каждый получил 60 минут игрового времени. Уже со следующей недели будут полноценные матчи, будем играть два матча в день. Поэтому постепенно подводим футболистов к игровому ритму.

– Орест Лепский отметился забитым голом, как в целом оцениваете игру воспитанников академии в этом матче?

– Они стараются, стараются и в тренировочном процессе. Мы будем делать все для того, чтобы футболисты из академии попадали в первую команду. Но это не должно быть искусственно. Им еще есть над чем работать, нельзя сейчас давать им какие-то авансы, говорить, что все супер.

Также очень много вопросов есть, но это перспективные футболисты. Но хочу подчеркнуть, что при правильном подходе к работе, при хорошем труде они только тогда смогут дорасти до игроков основной команды, но сегодня еще рано о чем-то говорить.

По теме:
Эпицентр – Медзь – 2:1. Спарринг в Турции. Видео голов и обзор матча
НАГОРНЯК: «Это первая игра. 4 дня тяжелых тренировок. А будет еще труднее»
Усик травмировался на тренировке Полесья и не сдержал эмоций
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полония Варшава контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев
Николай Степанов Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
Футбол | 26 января 2026, 00:47 2
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец

Андрей Лунин сделал трогательный подарок болельщику

«Лишним Педриньо точно не будет». Федорчук – о натурализации бразильца
Футбол | 26 января 2026, 16:56 36
«Лишним Педриньо точно не будет». Федорчук – о натурализации бразильца
«Лишним Педриньо точно не будет». Федорчук – о натурализации бразильца

Футбольный эксперт высказался о привлечении полузащитника «Шахтера» под знамена сборной Украины

Настоящий топ. Трубин вышел в лидеры по количеству сухих матчей в Европе
Футбол | 26.01.2026, 22:41
Настоящий топ. Трубин вышел в лидеры по количеству сухих матчей в Европе
Настоящий топ. Трубин вышел в лидеры по количеству сухих матчей в Европе
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Футбол | 26.01.2026, 07:32
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Футбол | 26.01.2026, 08:08
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 32
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем